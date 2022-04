A Cleantechnica közlése szerint a Ford F-150 Lighting képessé válik, hogy egy komplett lakóház tartalék energiaforrásaként is funkcionáljon. A dolgot nem önmagában az amerikai autógyártó találta ki, hanem a PulteGroup, mely az ország egyik legnagyobb házépítő vállalata. A cég a floridai ingatlanfejlesztésben új tételként meghatározott, full napenergiára profilozott Babcock Ranch kapcsán jutott el oda, hogy épít két demóépületet, amelyekben bemutatja: miként élhetnek, ha a hamarosan kereskedelmi forgalomba is kerülő okosotthon technológiákat alkalmazzák.

Ennek részeként a PulteGroup a Forddal és a Sunrunnal is együtt dolgozik; az autógyártó pedig a már említett pickupjában teszteli az F-150 Lightning energiatároló és szabályozó rendszerét akként is, hogy az milyen módon, milyen mértékben tud adott esetben, például áramkimaradáskor mentőövként működni a lakások energiaellátása számára.

Kapcsolódó Legördült a futószalagról az utolsó Ford Mondeo

Most ott tartanak a fejlesztéssel, hogy az ingatlan “felokosítása” révén a jármű hálózati töltőre csatlakozása nem egyszerű tankolásként funkcionál, hanem az autó a ház részévé válik - abban az értelemben mindenképpen, hogy a vezérlőrendszerek segítségével akár három napig is képes az autó ellátni az otthoni áramellátást - vagy, ha a napelemes rendszer működőképes, akár 10 napra elegendő feltöltés-kisütés ciklust is képes levezényelni. Azzal viszont ilyen üzemmódban tényleg számolni kell, hogy közlekedni a platós furgonnal ilyenkor nemigen lehet.