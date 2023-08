Az Aldi bejelentette, hogy meg szándékozik venni az USA-ban a Winn-Dixie és a Harweys szupermarket láncokat. Ezzel a német cég több mint 400 üzlethez jut Florida, Alabama, Louisiana és Mississippi államokban. Nem mindegyiket nevezi át Aldivá, sok helyen megfelelőbbnek tartja, ha a régi néven működik tovább az üzlet.

Többen is üzletekre vadásznak

Az Aldi, miután Európában már elég szép piaci részesedést szerzett, már eddig is erőteljesen terjeszkedett az Egyesült Államokban. Már 38 államban 2300 üzlete van, és a mostani akvizíciótól függetlenül is 120 új üzletet nyit idén. A CNBC szerint nem az Aldi az egyetlen a szegmensben, aki felvásárlási projekteket indított a hatalmas amerikai piacon: többek között az Amazon és a Target is próbál minél több üzletet szerezni, kihasználva, hogy az infláció idején az olcsóbb élelmiszert árusító üzletek felé fordultak a vásárlók.

Az infláció hozta a vásárlókat

Az Aldi, akárcsak a Lidl vagy az amerikai Trader Joe's, jórészt sajátmárkás árut értékesít, így alacsonyabb árakat tud kínálni, mint a nagy választékkal is ismert márkanevekkel rendelkező üzletek. Ez Amerikában nem volt olyan széleskörben meghatározó tényező, mint Európában, azon belül is különösen kisebb vásárlóerejű felzárkózó térségünkben, az infláció sokkja következtében azonban ezekbe az üzletekbe menekültek át a vásárlók hogy kevésbé érezzék az áremelkedés hatását.

Óriási tortán lehet osztozni az infláció után is

Azt persze még nem tudja teljesen felmérni az Aldi, hogy amikor az infláció visszaáll a szokásos igen alacsony szintre, akkor visszatérnek-e a vásárlók korábbi szokásaikhoz. Miután nagy országról van szó, bármilyen sok üzlete is van az Aldinak, sok helyről érdemibb távolságot kell megtenni az üzletig, és ha ez akár csak 10-20 km, a vásárló könnyen úgy dönt, hogy kisebb bevásárlásért nem megy oda, elintézi azt a legközelebbi kisebb üzletben, még ha magasabbak is az árak.

Ennél is nagyobb lehet az a réteg, aki az infláció alatt sok termék esetében lemondott kedvenc márkájáról, és megvette az Aldi saját márkás termékét, de ha már nem emelkednek az árak, visszatér a régi kedvenchez, vagy olyan üzletet keres, ahol nagy a választék. Emellett még az online áruházakkal is meg kell küzdenie, de végső soron az amerikai piac óriási: az országnak 340 millió lakosa van, olyan magas egy főre jutó vásárlóerővel, ami csak néhány jóval kisebb másik országban tapasztalható.