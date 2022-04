Az Alrosának április 15-én kellett volna ismertetnie az első negyedévre vonatkozó eredményeit, köztük a termelési mennyiségre, az értékesítésre és a bevételre vonatkozó adatokat.

Az Alrosa az oroszországi gyémánttermelés 90 százalékát biztosítja, a vállalat több mint 20 ezer alkalmazottat foglalkoztat - írta az MTI.

A cég lefedi a világ nyersgyémánt-kitermelésének mintegy 30 százalékát, tavaly több mint 32 millió karátot bányásztak és 4 milliárd dolláros forgalmat bonyolítottak le. Termékeiket olyan nagy nyugati ékszeripari vállalatok vásárolják, mint a Tiffany&Co. vagy a Signet Jewelers vagy a kínai Chow Sang - írja a Business Insider.

Az orosz gyémántok elleni szankciók megrázhatják a nagyvállalatokat is. Ugyanakkor a nyugati vállalatok továbbra is vásárolhatnak az Alrosától, sőt a Gyémánt Világtanács szerint mivel a felvásárlás továbbra is legális, az USA bejelentése nem tesz "nagy kárt" a vállalat életében.

2021 végén az Alrosa 332 milliárd rubel (1 rubel = 4,19 forint) bevételt ért el, 50 százalékkal felülmúlva a 2020. évit.