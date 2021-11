Dollármilliárdos többletköltségek merülhetnek fel az Amazonnál, miután a gyenge eredmények mellett ők is megküzdenek a globális munkaerőhiánnyal, a logisztikai problémákkal és az egekbe szökő energiaárakkal. Andy Jassy, az e-kereskedelmi platform vezérigazgatója szerint ugyan az árbevételük valamelyest növekedett, mégis jelentősen elmaradt az elemzők várakozásaitól.

A Sourcing Journal jelentése szerint az Amazon a harmadik negyedévben valamivel több mint 110 milliárd dolláros árbevételre tett szert, de a karácsonyi szezon közeledtével 130-140 milliárd dollárt prognosztizálnak. Az elemzők ehhez képest közel 112 milliárd dolláros bevételt és az ünnepek alatt megnövekedett forgalom miatt 142 milliárd dolláros bejelentést vártak.

Addig is viszont meg kell küzdeniük a munkaerőhiánnyal és az ezzel járó termelékenységcsökkenéssel, az acél- és a szállítási növekedésével. A vállalat pénzügyi igazgatója, Brian Olsavsky szerint ezek a tényezők csak a harmadik negyedévben 2 milliárd dollárral növelték az Amazon működési költségét, amely a negyedik negyedévben akár megduplázódhat. Ezt azonban nem akarják a fogyasztókra hárítani, de még kérdéses, hogy ezt meddig tudják tartani.

Az Amazon még a hónap elején közölte, hogy az ünnepi szezon közeledtével több százezer állandó és szezonális alkalmazott felvételét tervezi, mivel a munkaerőhiány pár hónap leforgása alatt több mint egymilliárd dollárnyi termelékenységkiesést eredményezett.

Emellett megduplázták a konténerfeldolgozó kapacitásunkat és nagymértékben bővítették az óceáni árufuvarozói partnereik számát is, hogy a vásárlók ne érezzék az egyébként igencsak kritikus ellátási problémákat. A lap szerint a vállalat több mint 100 új épületet nyitott az Egyesült Államokban és növelte légi flottáját is, ráadásul már saját repülőszemélyzetet is alkalmaznak.

Az Amazon még nem érte utol magát: online forgalmuk 3 százalékkal, közel 50 milliárd dollárra, míg a fizikai boltjaik bevétele 13 százalékkal, 4,27 milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi időszakhoz képest, de jócskán elmarad a világjárvány előtti számokhoz képest - jegyzi meg a lap.