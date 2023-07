Jelentős terjeszkedés előtt áll az Amazon One, az Amazon tenyérleolvasós fizetési megoldása. A cég bejelentette, hogy az év végéig országszerte bevezetik az Egyesült Államokban a több mint 500 Amazon tulajdonú Whole Foods Market élelmiszerboltban – írja a Fintech.hu.

Az Amazon One szolgáltatást 2020 óta több mint 400 helyszínen próbálták ki az Egyesült Államokban: mindez idáig több mint 3 millió alkalommal fizettek ezzel a módszerrel, többek között:

az Amazon kiskereskedelmi üzleteiben;

stadionokban és sportlétesítményekben;

szórakozóhelyeken;

reptéri üzletekben;

és olyan külső partnereként, mint például a Panera Bread gyorsétteremlánc.

De mi is az a tenyérrel fizetés, avagy az Amazon One? Az Amazon One egy biometrikus, azaz egyéni biológiai jegyeken alapuló fizetési megoldás. A gyakorlatban úgy kell elképzelni, hogy a vásárló a tenyerét az olvasó fölé tarja, amely azonosítja az egyedi tenyérlenyomatot, majd a rendszer az így kapott információkat összekapcsolja a vevő nyilvántartott bankkártyájával. Vagyis a vásárló ilyenkor a puszta tenyérlenyomatával egyszerre azonosítja magát, és hagyja is jóvá a bankkártyás fizetéseket. Vagyis a fizetéshez nem lesz szükség sem fizikai pénztárcára, sem bankkártyára vagy más fizetésre alkalmas okoseszközre

Kiválthatja a személyi igazolványt

Az Amazon a közelmúltban azt is bejelentette, hogy az One tenyérleolvasó rendszere arra is alkalmas, hogy ellenőrizze a vásárló életkorát. Mindez például a korhatáros termékek, például az alkohol és a dohányáru vásárlásakor lesz praktikus. Egyelőre azonban nem világos, hogy ez a funkció elérhető lesz-e a Whole Foodsnál.

Az Amazon One használatához a vásárlók online előzetesen regisztrálhatnak debit- vagy hitelkártyájuk, Amazon-fiókjuk és mobilszámuk segítségével. Ezt követően a regisztrációs folyamatot úgy fejezhetik be, hogy bizonyos Whole Foods üzletekben beolvassák a tenyerüket egy Amazon One készülékkel.