Az Amazon bevezeti a pénztár nélküli technológia két Whole Foods üzletében. A rendszerben kamerák és érzékelők követik, hogy mi került le a polcokról. A tételeket egy Amazon-fiókba terhelik, miután az ügyfelek elhagyják az üzletet – írja az AP.

Azok számára, akik a régi módon szeretnének vásárolni, megmaradnak az önkiszolgáló pénztársávok, amelyek készpénzt, ajándékkártyákat és más típusú fizetést is lehetővé tesznek.

Az Amazon először 2018-ban mutatta be a pénztár nélküli technológiát egy Amazon Go kisboltban, és kiterjesztette a nagyobb Amazon szupermarketekre. De ez lesz az első alkalom, hogy a megoldás megjelenjen a Whole Foods, egy több mint 500 élelmiszerboltból álló lánc egységeiben.

Az egyik új üzlet Washingtonban lesz, a másik Sherman Oaks-ban, Kaliforniában. Ezekben megtalálható a tipikus Whole Foods kínálat, beleértve a tenger gyümölcseit, a frissen facsart narancslevet és a biozöldségeket.