Az alsóház hivatali főnöke, Catherine L. Szpindor az alkalmazottaknak és törvényhozóknak küldött emailben adott tájékoztatást arról, hogy azonnali hatállyal megtiltja az alkalmazás használatát a képviselőház eszközein. Szpindor rávilágított, hogy a TikTok számos biztonsági kockázat miatt magas fokú kockázatot jelent a felhasználók számára. A South China Morning Post beszámolója szerint a ház munkatársai ezentúl nem tölthetik le, és nem használhatják az alkalmazást a ház tulajdonában lévő eszközökön.

Az üzenet összehangban van a múlt héttel elfogadott jogszabállyal, amit a költségvetésről szóló salátatörvény részeként fogadott el a Kongresszus. A törvény, amely republikánus képviselők kezdeményezésére került bele a szövetségi kiadásokról szóló törvénycsomagba minden, a kormányzat által felügyelt elektronikai eszközön megtiltja a videó-megosztó, illetve annak kínai anyavállalata által fejlesztett technológiai felhasználások alkalmazását nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozva.

Az amerikai szövetségi kormányhoz tartozó intézményeknek a törvény hatályba lépését követően 60 napjuk van arra, hogy eleget tegyenek az előírásnak. A múlt hét óta 19 állam legalább részben letiltotta az alkalmazást az állami eszközökről, mivel aggályosnak tartják, hogy a kínai kormány az alkalmazást amerikaiak követésére és a tartalmak cenzúrázására használhatja.

