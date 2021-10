Közel 13 százalékkal nőttek az Aperolt is gyártó Campari eladásai a július-szeptemberi időszakban és az elkövetkező hónapok valószínűleg változatlanul ilyen pörgősek lesznek. Ez annak is köszönhető, hogy az emberek újra elkezdtek éttermekbe járni és a nyáron különösen népszerű Aperol Spritz most még nagyobb népszerűségnek örvendezett - írja a European Supermarket Magazine.

A hónapok óta globálisan áremelkedést okozó logisztikai problémák és a folyamatosan dráguló nyersanyagköltségek - mint például a cukor - arra készteti az olasz vállalatot, hogy megemelje az árait.

A szokásosnál ráadául nagyobb italár-emelkedés jöhet: amellett, hogy minden évben enyhén drágulnak termékeik, most 5 százalékos áremelkedést terveznek a Campari összes piacán. A vállalat közleménye szerint törekednek a munkaerőhiány és a teherszállításban tapasztalt problémák csökkentésére, és bíznak abban, hogy folytatódik a márka népszerűsége.

A csoport legkelendőbb márkája, az Aperol a harmadik negyedévben közel 16 százalékkal növelte eladásait, amely nagymértékben hozzájárult a Campari 137 millió eurós korrigált működési eredményéhez.