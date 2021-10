Egyre több területen érezteti a hatását a brexit: a boltokban többféle áruból hiány alakult ki, és 6600 - egyébként egészséges - disznót is le kellett ölni, miután eltűntek a böllérek Angliából. A teherautó-sofőrök krónikus hiánya és az ebből eredő ellátási fennakadások szeptember végén pedig országszerte pánikszerű üzemanyag-felvásárláshoz és hosszabb ideig tartó áruhiányokhoz vezetett.

Elindult az ünnepi roham

Az áruhiányt elkerülendő, sokan már most elkezdték a karácsonyi bevásárlást. A brit Aldi szerint megindult a roham a hagyományos karácsonyi ételnek számító pulyka mélyhűtött változata iránt – írja a Guardian. A boltlánc adatai szerint most naponta négyszer több fagyasztott pulykát vesznek a vásárlóik, mint más években ebben az időszakában. A hagyományos karácsonyi édességek eladása is 45 százalékkal nőtt.

Más kiskereskedelmi láncoknál az ünnephez kapcsolódó további kellékek – például a műfenyők vagy az ünnepi fények - forgalma is megugrott. A Waitrose boltláncnál például már 112 ezren foglaltak le kiszállítási időpontot az ünnepi időszakra, ami közel a duplája a 2020 azonos időszakában mértnek. Karácsonyra azért kezdtek el egyre többen bespájzolni, mert a miniszterelnök szerint a munkaerőhiány közepette az ellátási láncokra nehezedő nyomás több hónapig is eltarthat. Az ünnepek előtt a baromfitenyésztők is figyelmeztetést adtak ki, hogy előfordulhat, nem lesz elég pulyka.

Előnyben az olcsóbb boltláncok?

Ennek ellenére Giles Hurley, az Aldi egyesült királyságbeli és írországi vezérigazgatója szerint nem számítanak zavarokra a készletekben az ünnepekig. A cég már az év eleje óta tervezi a karácsonyt, és jelenleg nem aggódnak ellátási problémák miatt. A boltlánc egyébként arra számít, hogy idén kicsit többet költenek majd az emberek a drágább termékekre, mint tavaly.

Hurley szerint a diszkontláncok előnyükre tudták fordítani, hogy kevesebb terméket árulnak, de nagy mennyiségben. Ez ugyanis megkönnyíti a kapcsolattartást az ellátási bázisukkal és az esetleges problémák megoldása is egyszerűbb.

Alapvető élelmiszerek hiányoznak

A pulyka mellett az alapvető élelmiszerekkel is gond van: a brit statisztikai hivatal (ONS) kéthetente közzétett életmódbeli vizsgálatának új összeállításából kiderült, hogy a szeptember 22. és október 3. közötti időszakban a megkérdezett felnőttek 17 százaléka - hozzávetőleg 8 millió ember - számolt be arról, egy-egy vásárlás alkalmával nem sikerült hozzájutnia alapvető élelmiszerekhez.

A válaszadók 15 százaléka ugyanebben az időszakban üzemanyagot nem tudott vásárolni, 23 százalék pedig nem alapvető élelmiszertermékhez sem tudott hozzájutni.