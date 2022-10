Nagyot koppanhatnak a magyar bevásárlóturisták

Ausztriában sok termék ára nominálisan is alacsonyabb, mint Magyarországon vagyis nem csak a fizetésekhez viszonyítva, így sok magyar jár át vásárolni a helyi diszkontokba, szupermarketekbe. A drágulás ugyanakkor nem kerülte el az osztrák alapélelmiszereket sem, a The Local cikke szerint 30-40 százalék is lehet az infláció.