Schafer ugyan bízik benne, hogy a következő hetekben javulni fog a helyzet, mert Malajziában ismét több chipet tudnak előállítani, ennek ellenére jó százezerrel kevesebb autót fog gyártani a cég az előre tervezettnél.



Sok más gyártóhoz hasonlóan a Volkswagen Csoport is szenved a félvezetők hiányától. Az eddig is nehéz helyzetet tovább rontotta, hogy Malajziában tombol a koronavírus, emiatt lelassult a termelés az ázsiai országban. Ez egyébként a Volkswagen Csoport egyik fő riválisának, a Toyotának is gondot okoz - írja az Autopro.

A Skoda tavaly mintegy 940 ezer autót gyártott, az idei tervektől pedig körülbelül százezerrel fog majd elmaradni.