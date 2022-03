Bár az oroszországi alapanyag-beszállítás még nem került fel a szankciós listákra, a legtöbb gyártó maga döntött arról, hogy korlátozza az importot onnan, vagy egyszerűen a háború következményei miatt kellett lemondaniuk ukrán beszállítóikról. A szállítmányozók és autóalkatrész-beszállítók már most is távol tartják magukat az orosz árutól, ez további nyomást gyakorol az autógyártókra, amelyek már így is a chiphiány és a magasabb energiaárak miatt szenvednek.

Az alumínium és a palládium ára hétfőn egyaránt rekordmagasságot ért el, míg a nikkel, amelyet rozsdamentes acél előállításához is használnak, kedden először lépte át a tonnánkénti 100 000 dolláros szintet. Andreas Weller, az autógyártók számára alumínium és magnézium öntött alkatrészeket gyártó Aludyne vezérigazgatója elmondta, hogy az elmúlt négy hónapban 60 százalékkal drágult az alumínium ára, amihez hozzájön még az energiaköltségek megugrása is - írja a Reuters.

Chiphiány után kábelhiány

A Stellantis vezérigazgatója, Carlos Tavares szerint a chiphiány megszűnése segíthetne az autógyártóknak ellensúlyozni a magasabb fém- és energiaárakat, de nem számít arra, hogy a félvezetőkkel kapcsolatos problémák idén megoldódnak. Ez az autóvásárlóknak is nagyobb számlát jelent majd: a fogyasztók már most is fizetnek a chiphiányért, mivel az csökkentette az autók készleteit és növelte az árakat.

A német autógyártókat, például a Volkswagent és a BMW-t már eddig is sújtotta Oroszország ukrajnai inváziója, mivel az ország nyugati részén a kábelkötegek gyártóit a termelés leállítására kényszerítette. Egy átlagos autóban akár 5 kilométer hosszúságú kábel is van, ezek összekötése tehát súlyos nehézséget jelent. A termékek legfontosabb beszállítói Európában Ukrajnában vannak.

A Magyarországon működő, a Volkswagenhez tartozó Audi győri gyárában már érezhető az ellátási zavar. Az Audi Hungária is ukrán beszállítóitól vásárolja a motorgyártáshoz a kábelkötegeket, a járműhöz pedig az üléshuzatokat. Jelenleg alig érkezik ezekből az alkatrészekből, de a tartalékok felhasználásával eddig ki tudták egyenlíteni a hiányt. Ez hosszú távon biztosan nem lesz tartható.

A fémek esetében az orosz vállalatok Németország fő beszállítói. 2020-ban Németország nikkelimportjának 44 százalékát, titánimportjának 41 százalékát, vasimportjának egyharmadát és palládiumimportjának 18 százalékát adták. A tavalyi 108 millió tonnás termeléssel Oroszország a Credit Suisse szerint a világ ötödik legnagyobb vasérctermelője, és ellátja az európai acélgyártókat, amelyek most magasabb árakkal és esetleges beszerzési nehézségekkel néznek szembe.

A JPMorgan amerikai befektetési bank szerint az osztrák Voestalpine és a svéd SSAB is ki van téve ennek a kockázatnak. Előbbi cég jelezte, hogy hónapokra elegendő készlettel rendelkezik, de várhatóan ezt követően más beszállítóktól kell majd nyersanyagot beszereznie. Az SSAB esetében nem tudni, mekkora problémát jelent az orosz import elvágása.

A Voss Edelstahlhandel német acél- és alumíniumipari beszállító maga döntött úgy, hogy leállítja az orosz importot, mert az üzlettel közvetve finanszírozza Oroszország invázióját Ukrajnában.

Bár az alumínium nem szerepel a szankciós listán, Oroszország arra használja, hogy pénzt juttasson be az országba, ezért kilépünk

- mondta Thorsten Studemund vezérigazgató a Reutersnek.

Elbukhat az e-autós forradalom is

Caspar Rawles, a Benchmark Mineral Intelligence (BMI) szakosodott tanácsadó cég vezetője szerint Oroszország a globális nikkeltermelés 5 százalékát adja, de a világ kiváló minőségű nikkeltermelésének mintegy 20 százalékáért felel. A fémet az elektromos járművek akkumulátorainak gyártásához használják, ami új kihívást jelent az autógyártók számára, akik már most milliárdokat fektetnek be a belső égésű motoroktól való eltávolodásba, miközben a kibocsátásmentes modellek iránti kereslet kezd beindulni.

Az oroszországi kiváló minőségű nikkel egy része valószínűleg Kínában fog kikötni, amely valószínűleg nem fog szankciókat bevezetni Oroszországgal szemben, de mindez akkor történik, amikor az autógyártóknak egyre nagyobb számlákkal kell szembenézniük az elektromos autók akkumulátorainak egyéb alkatóelemeiért, mivel a kereslet meghaladja a kínálatot.

Az akkumulátorok az elektromos autók egyik legdrágább alkatrészei, és az autógyártók azt remélik, hogy olcsóbbak lesznek, hogy megfizethetőbb elektromos autókat kínálhassanak.

A dízeleknek is annyi

Ami a palládiumot illeti, az autógyártók szintén szorult helyzetben vannak: az autóipar a benzinüzemű modellek katalizátoraiban használja a platinacsoportba tartozó fémet. A dízelüzemű modellekben pedig az elmúlt években át is álltak a platinára. A palládium ára körülbelül hat éve emelkedik, és a világpiac mintegy 40 százalékát Oroszország adja.

A palládiumon és a platinán kívül nincs más lehetőség a katalizátorok esetében, és katalizátor nélkül nem lehet autót építeni - mondta Chris Blasi, a Neptune Global nemesfémkereskedő cég vezérigazgatója a Reutersnek. Elmondta, még hogy decemberben unciánként 1940 dollárért vásárolt sok palládiumot. Hétfőn rekordot döntött az árfolyam 3440 dolláros árával. Egy átlagos autóba körülbelül 200 dollár értékű palládium kerül, de az ár könnyen megduplázódhat.

Vagy a fogyasztók fognak többet fizetni az autókért, vagy ha az autógyártók nem tudják továbbadni, akkor máshol kell költségmegtakarítást találniuk - mondta Blasi.