Német tudás és egymilliárd euró röpül a francia-olasz versenytárshoz

A Mercedest is gyártó német Daimler is beszáll a többek közt a Fiatot és a Peugeot-t is gyártó Stellantis, ileltve a frnacia energiacég, a TotalEnergies akkumulátorgyártó projektjébe - adta hírül a dpa-ra hivatkozva az MTI.