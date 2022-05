Új autómárka jelent meg Magyarországon, 20 kereskedés nyílik

Ma mutatkozik be a Magyarországon újonnan piacra lépő MG. A kínai tulajdonú brit autómárka a 2000-es évek elején Magyarországon is jelen volt pár évig, majd a Rover megszűnésével hazánkban is eltűnt a piacról.