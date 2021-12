Pezsgőbárt nyitott az Aldi London bevárosában, a pop-up üzlet csupán pár napig, december 12-ig tartott nyitva. Egy pohár pezsgőt pedig 2,33 fontért, azaz 997 forintért, míg a palackokat 13,99 fontért, közel hatezer forintért árulták - számolt be a brit Metro.

A bárban a boltlánc saját márkájú, Veuve Monsigny névre hallgató pezsgőjét lehetett megvásárolni és megkóstolni London egyik legdrágább részén a Westenden található St Christopher’s Place környékén. A vendégeknek pedig más, pezsgőalapú koktélt is készítettek a mixerek.

Bortesztelésben is lehet segíteni az Aldinak

A cég a pezsgőrajongók mellett a borkedvelőkkel is foglalkozik: a boltlánc háromhavonta választ be harminc főt a borklubjának táborába. A tagok először kapnak információt a boltokban elérhető új borokról és ezekből hat hét alatt három üveget küldenek el nekik. A vállalat cserébe őszinte véleményeket vár tőlük. Az értékeléshez pedig támpontokat és információt is adnak a szakértők. Emellett a boltláncnak borakadémiája is van: távoktatás keretében szakértő segítségével sajátíthatták el a résztvevők többek között, hogy milyen bortermelő régiók vannak, és hogyan kell az ételekhez kiválasztani a megfelelő bort.

Az amerikai üzletekben pedig egy különleges adventi naptárnak örülhettek a bort kedvelők: a hagyományos, csokoládét rejtő naptárak mellett az idei ünnepi szezonra is megjelentek a boltlánc népszerű termékei, a bort és csokoládét tartalmazó naptárak. A boros naptárral az eddigi években 24 darab, nagyjából 1,8 deciliteres fehér, rozé, vörös és habzó bort kaptak a vásárlók.