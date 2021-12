Nemcsak a hazai gyártóknak okoznak gondot a magas energiaköltségek: Románia legnagyobb műtrágya előállítója bejelentette, hogy a földgáz árának emelkedése miatt elkezdi termelése leállítását. Harri Kiiski, az Azomures vezérigazgatója szerint a szállítók által a fő nyersanyagért, a metángázért felszámított magas árszint már nem teszi lehetővé, hogy fenntartható módon folytassák tevékenységüket - írja a román Hotnews hírportál.

Az Azomures igazgatótanácsa által jóváhagyott vezetői döntésnek nincs azonnali hatása a munkavállalókra. A normál munkaidő megmarad, a hideg időszakban elvégezhető karbantartási munkákra összpontosítanak, a kritikus berendezéseket tovább üzemeltetik és üzemben tartják, folytatják a fejlesztési projekteket, amelyekben részt vesznek. Arra számítanak, hogy január és február lesz a kritikus időszak, amelyet le kell küzdeniük, bár a gázpiac bizonytalan helyzete miatt 2022 első negyedévében is rugalmasak maradnak.

Már európai szinten is sok gyártó teljesen leállította vagy súlyosan korlátozta termelési tevékenységét. Most pedig Románia legnagyobb gyártóját is elérte a profitabilitási határ, vagyis már egyszerűen nem éri meg számára a termelés.

Összességében úgy látják, hogy a jelenlegi energiapiaci válság hatással van a műtrágyaiparra Európában és világszerte. Olyan országok, mint Oroszország, Kína, Törökország és Egyiptom korlátozták az exportot. Az alacsony helyi termeléssel együtt Európa most válsággal néz szembe a mezőgazdaságban és az iparban. Az Európai Bizottság elismerte a műtrágyaipar szerepét a kontinens élelmezésbiztonságának biztosításában, de a szükséges intézkedések meghozatalát az egyes tagállamokra bízta.

Az Azomures az egyik legnagyobb gyártó, fő beszállítója a Csányi Sándor birtokolta KITE Zrt.-nek is, de termékeit más csatornákon át is nagy mennyiségben exportálja Magyarországra.

A helyzet azért is izgalmas magyar szempontból, mert már november közepén a fideszes képviselők által vezetett Magyar Gazdaszervezetek és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) és Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) is az egyik legnagyobb hazai szereplőre, a helyben gyártó, Bige László tulajdonában lévő Nitrogénművek Zrt.-re támadt. Győrffy Balázs, kormánypárti politikus és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke többször is kritizálta a Nitrogénművek Zrt.-t és annak tulajdonosát, november végi parlamenti beszédében pedig azt mondta, "eddig a gáz drágulásával indokolta a műtrágya árának emelését. Ehhez képest bár az elmúlt hetekben ingadozott a gáz ára, de alacsonyabb volt, mint az októberi csúcson, múlt héten mégis újabb áremelést akart letolni a gazdálkodók torkán."

A múlt héten pedig arról beszélt a NAK elnöke, hogy a jövőben is biztosítani fogják Magyarországon a műtrágyaellátást; importból fedezhető a gazdálkodók igénye és a Nitrogénművek Zrt. kapacitása közötti különbség, de a szállítás és más piaci tényezők miatt az import se lesz olcsó. Az Azomures leállás ezt most még nehezebbé teheti.

Bige László, a műtrágyagyártó Nitrogénművek tulajdonosa levélben reagált Nagy István agrárminiszter, a NAK-elnök és a Magosz kijelentéseire, állítva, hogy a pétisó ára tíz évig csökkent, nem nőtt.

"Az Ön és társai megtévesztő kommunikációjára alapozva kijelenthetem, hogy a termelők, akik nem vették, vagy veszik meg a műtrágyájukat belföldről vagy importból, legkésőbb december elején nagyon rosszul fognak járni. Elsősorban azért, mert lényegesen drágábban fognak hozzájutni. Másodsorban: nem biztos, hogy lesz elegendő" - jósolt Bige, aki azt közölte, a politika megtévesztő kommunikációja a gazdákat hátráltatja a döntésben, valamint a világpiaci árakkal szemben a Nitrogénművek tehetetlen.

Bige az ellene irányuló össztüzet annak is tulajdonította - és erre a kormánypárti politikusok is kitértek reakcióikban -, hogy anyagilag támogatta Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt kampányát.