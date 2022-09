Az Azomureş, Románia egyetlen mezőgazdasági műtrágyagyártója csütörtökön bejelentette, hogy a következő hónapokban új intézkedéseket hoz a tevékenység csökkentésére. Az energiaválsággal összefüggésben a vállalat több mint 200 közvetlen alkalmazottját más vállalatokhoz delegálják, vagy technikai munkanélküliségbe küldik. Hétfőn pedig már értesítették erről az érintett dolgozókat.

Az Azomureş partnerei – például a karbantartási és szállítási szolgáltatásokat nyújtó vállalatok – is bejelentették, hogy tevékenységüket az elkövetkező hónapokban legalább 30 százalékkal csökkentik, ami közvetlen hatással lehet e vállalatok alkalmazottaira. A cég az ország legnagyobb gázfogyasztója és fő műtrágyagyártója júniusban bejelentette, hogy a gázárak miatt ideiglenesen leállítja az ammóniagyártást – számolt be a Ziarul Financiar román lap.

Romániában a földgáz – a műtrágyagyártáshoz használt fő nyersanyag – ára jóval magasabb volt, mint a termelési költségek. Jelenleg az európai műtrágyagyártás közel 70 százaléka leállt.

A román állam mentheti meg a műtrágyaipart

„Egy éve már, hogy felhívtam a figyelmet az ipari területen felmerülő problémákra, az energiaárak emelkedésével. Az árak tavaly ősszel kezdtek emelkedni, de az ukrajnai orosz invázió után tetőztek – az energiapiac az Északi Áramlat 1 gázvezeték leállítása után kezdett nagyon ingadozóvá válni” – mondta a cég vezérigazgatója, Harri Kiiski.

Az új intézkedések értelmében az éjszakai és hétvégi műszakokban csak a nélkülözhetetlen személyzetet tartják meg az Azomureşnél. A társaság hangsúlyozza, hogy üzemeltetési szempontból a létesítmények bármikor készen állnak arra, hogy 50 százalékos kapacitással újrainduljanak, ha a gazdasági realitás megengedi.

„A román hatóságoknak hamarosan egy új intézkedéscsomag áll majd a rendelkezésükre, amelyet a helyi ipar, köztük a műtrágyaipar támogatására lehet alkalmazni. Alkalmazásuk több ezer aktív munkahely megőrzését és jelentős bevételek beszedését jelenti az állami költségvetésbe, közvetlenül és közvetve a nagy ipari platformoktól függő vállalatokon keresztül. Az Európai Bizottság a műtrágyaipart a kulcsfontosságú iparágak közé sorolta, amelyeket pénzügyi támogatással aktívan kell tartani” – áll az Azomureş sajtóközleményében.

Magyarországon is érezni a hiányt

Az Azomureş éves termelése (normál működési feltételek mellett) 1,6 millió tonna műtrágya, amelynek mintegy 75 százalékát a romániai gazdaságoknak szánják. Azonban a cég termékeit nagy mennyiségben importálják Magyarországra is az agrárintegrátorok.

Utóbbi azért fontos, mert hazánk egyetlen műtrágyagyártója, a Nitrogénművek Zrt. üzeme sem működik jelenleg. „Pár héttel ezelőtt a péti Nitrogénművek is leállította a termelést, miután olyan földgázárak alakultak ki, amelyek mellett már nem lehet olyan áron gyártani, amire lesz is kereslet” – mondta az Index megkeresésére Bige László, a Nitrogénművek Zrt. tulajdonosa még két hetente. Közlése szerint 10 év átlagában az üzem havi földgázköltsége 5–20 millió euró között változott, ez 300 eurós gázzal számolva 144 millió eurós kiadást jelentene havonta, és akkor még az egy év alatt tízszeresére drágult villamos energiát nem is vették számításba.

Az üzemet nem rég korszerűsítették, most pedig ismételten előrehozott karbantartást kezdtek. A Nitrogénművek esetében azonban fontos jelezni, hogy az őszi mezőgazdasági szezonkezdetre a raktáraikat feltöltötték a különféle összetételű nitrogénműtrágyákból.