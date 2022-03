Baltimore mellett az amerikai hatóságok és a város kikötőjének személyzete azon fáradozik, hogy újra felúsztassák az Ever Forward nevű konténerhajót, miután vasárnap este elakadt, amikor a virginiai Norfolkba próbált eljutni - jelentette a Bloomberg.

Az amerikai parti őrség közölte, hogy nem tudja, mitől feneklett meg a hajót. A balesetben nem sérült meg senki, a hajónak sem esett baja, de forgalmi akadályt képez az öbölben - derül ki a CBS Baltimore beszámolójából.

A 400 méteres Ever Givenhez hasonlóan a 334 méteres Ever Forward is a tajvani székhelyű Evergreen Marine Corp. tulajdonában van. Tavaly előbbi a Szuezi-csatornát zárta le napokra, amikor keresztbe állt. Ez a világkereskedelemben is fennakadásokat okozott.

A kisebb hajó zátonyra futása azonban valószínűleg nem okoz akkora gondot, mint a tavalyi válság. Az Ever Given helyzete több mint 400 várakozó hajónak okozott fejfájást, ami egy tanulmány szerint naponta 6-10 milliárd dollárba került a globális kereskedelemnek. Az Ever Forward zátonyra futása viszont nem akadályozta meg a legtöbb hajó átkelését a baltimore-i kikötőben.

A térségben tartózkodó többi hajónak azt mondták, hogy lassítsanak és egyirányú forgalmi rendben közlekedjenek.

A hajónak legalább 43 láb mély vízre van szüksége a mozgáshoz, de egy olyan területen rekedt el, amely csak 25 láb mély volt. Nem volt világos, hogy mikor szabadulhat ki. "Minden ilyen dolog egyfajta sajátos vadállat" - mondta Steven Lehmann, a parti őrség altisztje a Baltimore Sun-nak.

A 220 ezer tonnás Ever Given megmentéséhez 30 ezer köbméter homokot kellett kikotorni, 13 vontatóhajó segítségével, az emelkedő dagályban tudták kimozdítani.