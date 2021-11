Nagy vihart kavart, hogy az Amazon e-kereskedelmi óriás a héten kitiltotta a brit Visa hitelkártyákat, azokat a jövőben nem fogadja el a fizetéseknél. Az online kereskedő közölte, hogy az Egyesült Királyságban kibocsátott Visa hitelkártyákat január 19-től nem lehet majd használni az oldalán, mivel a kártyás cég túlmagas díjakat számol fel a hitelkártya-tranzakciók feldolgozásáért - írja a City A.M. brit portál.

A lépés sokkolta a brit fogyasztói és kiskereskedelmi szférát, és az üzleti élet sürgős lépéseket követel a fizetési rendszer támogatására, mivel a kártyadíjak egyre inkább elszabadulnak, és a bankfiókok gyorsan eltűnnek. Mike Cherry, a Federation of Small Businesses (FSB) elnöke szerint "a készpénzmentes fizetési lehetőségeket uraló maroknyi kártyaszolgáltató által felszámított rendszerhasználati díjak az elmúlt években az egekbe szöktek".

Cherry szerint a fizetési rendszereket szabályozó hatóságnak (PSR) "most sürgős lépéseket kell tennie, mivel a bankok felemelték a készpénzbefizetési és -felvételi díjakat, és a bankfiók-hálózatunk eltűnik a kártyadíjak spiráljának növekedésével, sok kisvállalkozás van présben, amikor a fizetésekről van szó".

A PSR eközben szorosan figyelemmel kíséri a piacot, és Chris Hemsley, a szabályozó hatóság ügyvezető igazgatója szerint elképzelhető, hogy felső határokat vezet be a kártya- és szolgáltatásdíjaknál, mivel erre van hatásköre.

"Úgy véljük, kérdéses, hogy ez a piac kellően jól működik-e a kiskereskedők és végső soron a fogyasztók számára" - mondta Hemsley.

"Kapcsolatban álltunk az Amazonnal és a nagy kártyarendszerekkel is, és egy dolgot szeretnék megértetni, hogy itt hitelkártyákról van szó, tehát ha van Visa betéti kártyája... azt továbbra is használhatja" - pontosította az Amazon lépését.

James Booth, a PPRO fizetési infrastruktúrával foglalkozó vállalat EMEA partneri kapcsolatokért felelős alelnöke szerint az Amazon azon lépése, hogy betiltja az Egyesült Királyságban kibocsátott Visa hitelkártyákat, kevésbé a brexit közvetlen következménye, ahogy azt egyes elemzők feltételezték. Sokkal inkább a centralizált fizetési rendszerek piacról szól.

"Az Amazon tiltása a kártyáktól való eltávolodást jelzi egy diverzifikáltabb fizetési ökoszisztéma felé, amely nagyobb választékot és alacsonyabb költségeket kínál a vállalkozásoknak és a fogyasztóknak" - magyarázta Booth.

Iparági becslések szerint a globális online vásárlások mintegy 77 százalékát nem nemzetközi hitelkártyával, hanem helyi fizetési móddal végzik el. Legyen az készpénzes fizetés vagy banki átutalás.

"A fizetési lehetőségek szélesebb, globális választékának felkínálása jó módja annak, hogy a vállalkozások kitűnjenek az e-kereskedelmi versenyben. De ami még ennél is fontosabb, jelentős költségmegtakarítást eredményezhet ezeknek a vállalkozásoknak" - jegyezte meg a szakértő.

A Visa ugyanakkor csalódottan nyilatkozott az Amazon döntése miatt, amely - a vállalat szóvivője szerint - "a fogyasztók választási lehetőségeinek korlátozásával fenyeget".

Érdekes módon a Google keresési adatainak elemzése kimutatta, hogy a Visa rivális Mastercardra vonatkozó online keresések 1300 százalékkal megugrottak a lépést követően az Egyesült Királyságban. Viszont ez is azt mutatja: túl kevés szereplő határozza meg a piacot.

2020-ban az Európai Unióban erős készülődés indult, hogy egy alternatíva jöjjön létre az amerikai Visával és Mastercarddal szemben. Tavaly júliusban az Európai Központi Bank (EKB) is beállt az egységesített, "valóban európai" kártyás fizetési rendszer mögé, már meg is alakult egy közös vállalat közel 20 nagybank közreműködésével, amely az új közös fizetési módon dolgozik. Jövőre már el is indulhat az új szolgáltató.