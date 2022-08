Az orosz-ukrán háború kitörése után sok közgazdász aggódott, hogy a bankokat a volatilis, magas inflációs környezetben komoly veszélyek fenyegetik. Főként az emelkedő alapkamatok jelentettek és jelentenek problémát a pénzintézeteknek, de a tőzsdei, befektetési brókerszolgáltatásoknál is megvolt a kockázata, hogy súlyos veszteségek érik el a bankokat. Miután a tőzsdék veszteségeket halmoztak heteken át, egyre nőtt az esélye, hogy sorra dőlhetnek be a fizetésképtelenné váló bankok, amelyeken hitelkihelyezési nyomás is volt.

Ehhez képest szinte valamennyi nagy amerikai és európai bank kétszámjegyű növekedést ért el FICC-bevételeiben (fixed income, currencies, commodities, vagyis kötvények, devizák, árupiacokat), a francia Société Générale SA és az amerikai óriás Goldman Sachs Group több mint 50 százalékos növekedést könyvelhetett el. Kivételt csak a Credit Suisse jelent, amely bezárta brókeri tevékenységének nagy részét, és valószínűleg egy másik stratégiai átállás keretében további megszorításokat hajt végre befektetési bankjában. A zürichi székhelyű csoport 28,32 százalékos csökkenést könyvelhetett el – derül ki az S&P Global jelentéséből.

Az árucikkek és a devizák vitték a boltot

Chanakya Dissanayake, az Acuity Knowledge Partners befektetési kutatási vezetője szerint a bankok FICC-pultjai profitáltak a folyamatos piaci volatilitásból, az ügyfélportfóliók átrendezéséből, valamint a kamatlábtermékek, az árupiaci termékek és a devizák erősödéséből. A Tricumen piackutató cég legutóbbi áttekintése szerint a negyedévben különösen a kamatok fialtak kiemelkedően jól.

Az európai bankok a részvénybevételek tekintetében széles körben felülmúlták amerikai társaikat: a Groupe BPCE, a BNP Paribas és a SocGen követte a Barclays-t, 22,64 százalékos, 16,11 százalékos és 13,26 százalékos éves szintű bevételnövekedéssel. A JPMorgan Chase & Co. volt a legjobban teljesítő amerikai vállalat 11,99 százalékos növekedéssel, míg a Bank of America jelentette a legkisebb bevételbővülést 1,79 százalékkal.

Dissanayake szerint a bankok részvényüzletágát a származtatott termékek, a részvények prime brókertevékenysége és az egyéb finanszírozási tevékenység növekedése lendítette fel.

Egyedül a HSBC Holdings könyvelhetett el alacsonyabb bevételt éves szinten, 1,73 százalékos csökkenést. A Deutsche Bank AG 2019 júliusában egy csoportos átszervezés részeként kivonult a részvényekből; a Credit Suisse 2021 novemberében tett hasonló lépést.

A volatilitás miatt nem nyugodhatnak meg a bankok

A kamatemelések ütemével kapcsolatos bizonytalanság, valamint a recessziós kockázatok, az ellátási lánc korlátai és a Covid-19 elhúzódó hatása, különösen Kínában, várhatóan 2022-ig folyamatos volatilitást eredményez - mondta Dissanayake. A DBRS Morningstar szerint ebből az európai szereplők profitálhatnak a legtöbbet.

Darko Kapor, a Tricumen partnere szerint a tőkeáttételes finanszírozás potenciális veszteségeinek mértéke az egyik "nagy bizonytalanságot" jelentő terület 2022 második felében, miután a bankok a második negyedévben mark-to-market veszteségeket szenvedtek el.

A piaci mozgások normalizálódása sem zárható ki, "különösen, ha a működési környezet egy kicsit kevésbé bonyolulttá és bizonytalanná válik" - mondta Michael McTamney, a DBRS Morningstar globális pénzintézeti csoportjának vezető alelnöke e-mailben.