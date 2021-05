Schweizer lesz az 58 évvel ezelőtt Bostonban alapított cég hetedik vezérigazgatója – közölte a cég.

Schweizert egy olyan vezérigazgató-választási folyamat során választották meg, amelyben a BCG csaknem 1500 ügyvezető igazgató partnerének mindegyike azonos súlyú szavazattal vett részt.

A BCG közép-kelet európai és közel-keleti vezetőjeként Schweizer 2017 óta sikeresen vezette és bővítette a cég tevékenységét a régióban. Jelenleg 39 irodáért és 23 országért felel, köztük olyan speciális BCG vállalkozásokért mint a digitális transzformációra szakosodott BCG Platinion és az ellátási láncokra és beszerzési folyamatokra fókuszáló INVERTO. Ezek az irodák és cégek a BCG globális bevételének 30%-át adják.

A BCG árbevétele 2020-ban 8.6 milliárd dollar volt, változatlan árfolyamon számolva 8 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. Alkalmazottainak száma globálisan 22,000. A cég tavaly 300 millió dollárt költött fenntarthatósági és társadalmilag is hasznos célok támogatására. A BCG 50 országban van jelen, 1997 óta Magyarországon is. A magyar iroda egyben regionális központ, amely felel a cég délkelet-európai tevékenységéért.

Schweizer 48 éves, 1997 óta dolgozik a BCG-nél, Münchenben él feleségével és három gyermekével. MBA fokozata van a University of Texas at Austintól és a BA fokozatát a WHU – Otto Beisheim School of Managementtől kapta Koblenzben. A vezérigazgatói pozicióban Rich Lessert fogja váltani, aki három cikluson át 2013 óta töltötte be ezt a poziciót. Lesser a cég globális elnöke lesz. A jelenlegi elnök, Hans-Paul Bürkner, ügyvezető igazgató és globális emeritus elnök lesz.