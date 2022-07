Megsínyli az energia- és üzemanyagár emelkedését Bécs legrégebbi péksége is. A közel ötszáz éve a belvárosban működő Arthur Grimm pékség számára már minden nap küzdelem – írja az Euronews.

A tulajdonos hetente legalább tíz olyan levelet kap a beszállítóktól, amelyben arról értesítik, hogy árat emeltek. „Ha ma kiszámítok egy árat, az egy hét múlva nem érvényes. Novemberben a vaj négy euró alatt volt, talán 3,95, most 8,40-nél tartunk” – mondta Andreas Maderna.

Az osztrák gazdaságkutató intézet vezetője, Franz Sinabell elmondta, hogy ugyan drágább lett a liszt is, de az energia ára emelkedett rendkívül nagy mértékben. Ezt a drágulást pedig a kisvállalkozások sem tudják lenyelni.

Kép: Facebook/Baeckerei.Wien

A patinás pékségben súlyos gondot jelent a nyugdíjba vonuló dolgozók pótlása. Ez egész Ausztriában probléma, a kutatók szerint négy-öt éven belül drámai kérdéssé válik. Sinabell szerint azokat a szektorokat érinti különösen érzékenyen a szakemberhiány, ahol nem kiemelkedők a fizetések: a pékség is hiába hirdet állásokat, nincs szakmunkás, akit felvehetnek. Maderna egy ideje 18 alkalmazottal dolgozik az ideális 28 helyett, emiatt kénytelen volt rövidíteni a nyitvatartáson, sőt, egyik boltját rövid időre be is kellett zárnia.