Arról, hogy a budapesti Honvédkórház alapfűtését és hűtését a Róbert Károly körúti nagy szennyvízcsatorna energiájának megcsapolásával biztosítják, illetve az e szegmensre lassan 15 éve szakosodott Thermowatt Kft. hihetetlen sztoriját alig néhány hete írta meg a G7.hu. A szennyvíz megtisztításán, hőcserélőbe vezetésén és energetikai megcsapolásán majd a víz csatornába visszajuttatásán alapuló megoldás most Berilnben bukkant fel.

Arról számol be a Recharge News, hogy a német fővárosban egy több mint száz éves csatornaszakaszt alakítanak át úgy, hogy a rajta átfolyó matéria hőcserélős megcsapolásával a környék irodáinak hőenergia szükségletét a felére vágják vissza. A helyszín minden Berlinben megfordult számára ismerős lehet: a Galeria Kaufhof áruházról van szó, illetve az abból kialakított új irodakomplexum. A Koppenstraße épülete melletti szennyvízcsatornába beépítettek egy 200 méteres hőcserélő rendszert, amely így gyakorlatilag egy 600 kW teljesítményű erőművé lényegült át - amivel az 50 ezer négyzetméteres irodaépület fűtési-hűtési és melegvíz igényét tudják részben átvállalni. Az “erőmű” beépítésén túl a projekt a meglévő építészeti struktúra korszerű fűtési és hűtési technológiával történő felszerelését is magában foglalja.

A projektben az energetikai részt az E.On vállalta magára. „Ezzel a megoldással az épület fűtési és hűtési szükségleteinek körülbelül 50 százalékát fenntartható módon fedezzük, miközben évente mintegy 400 tonna szén-dioxid kibocsátástól védjük meg a környezetet. Ez az energiaüzem Berlin közepén kiváló példa a helyi energiaforrások hatékony felhasználására”- magyarázta Nikolaus Meyer, az E.ON megoldásfejlesztési vezetője.

Az energiacégnél azt is kiszámolták már, hogy az egész évben 20 ° C körüli hőmérsékletű szennyvízből nyert energia Berlinben elméletben fedezhetné az épületekhez szükséges hőmennyiség igény 14 százalékát, így e technológia gyakoribb használata a város zöldebb, energiahatékonyabb működését is segítené.