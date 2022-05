Csütörtökön Gates a Reddit Ask Me Anything című oldalára jelentkezett, amelyben egy felhasználó a bitcoinról és a kriptovalutákról kérdezte a véleményét.

"Nem birtoklok semmi ilyet" - írta Gates. "Szeretek olyan dolgokba befektetni, amelyek hasznosak. A vállalatok értéke azon alapul, hogy nagyszerű termékeket állítanak elő. A kriptók értéke csak az, amit egy másik személy úgy dönt, hogy valaki más fizet érte, így nem járul hozzá a társadalomhoz, mint más befektetések" – magyarázta Gates.

Az üzletember nyilatkozata a kriptokrachról szóló hírek közepette érkezett: a bitcoin árfolyama májusban részvényenként 30 000 dollár alá esett, és szakértők szerint még lejjebb is mehet – írja a Business Insider.

Gates már korábban is kifejezte rosszallását a kriptopénzekkel kapcsolatban. Egyszer figyelmeztette azokat, akik kriptobefektetésekbe kezdenek, hogy legyenek óvatosak, különösen azok, akik nem olyan gazdagok, mint a Tesla és a Space X vezetője, Elon Musk.

"Úgy gondolom, hogy olyan emberek is bevásárolnak ezekbe a vágyálmokba, akiknek talán nincs annyi pénzük, hogy eljátszák azt, ezért nem vagyok támogatója a bitcoinnak, az általános véleményem az, hogy ha kevesebb pénzed van, mint Elonnak, akkor valószínűleg vigyáznod kellene" - mondta Gates a Bloombergnek 2021-ben.

A kriptokat a környezeti hatásaik miatt is szidta, mivel a világ energiafogyasztásának nagy részét a bányászat emészti fel: 2021-ben a kriptotermelés a globálisan felhasznált villamos energia 0,5 százalékát tette ki.