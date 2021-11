A szövetségi és helyi jóváhagyás függvényében a TerraPower 4 milliárd dolláros, 345 megawattos kisméretű atomerűmvet épít a Wyoming állambeli Kemmererben, a Salt Lake Citytől mintegy 130 mérföldre északkeletre fekvő Naughton erőmű mellett - jelentette be a vállalat kedden.

A Bill Gates által alapított TerraPower a GE-Hitachival együttműködve építi meg az erőművet, amely a szövetségi hatóságok által előírt hét éven belül üzembe állhat. A reaktornak egy széntüzelésű erőmű mellé történő elhelyezése kihasználja a meglévő infrastruktúra előnyeit, beleértve a hűtővizet és a nagy kapacitású távvezetékeket. Az erőmű 60 évig működne, mondták a vállalat tisztviselői - írja a USA Today.

A viszonylag kicsi "Natrium" reaktor hasonló azokhoz, amelyeket az amerikai haditengerészet egyes tengeralattjáróin használnak, és úgy tervezték, hogy gyorsabban és olcsóbban megépíthető, valamint biztonságosabban üzemeltethető legyen, mint a hagyományos nagyméretű reaktorok. A projekt széles körű támogatást élvez Wyoming konzervatív politikai vezetőinek és a Biden-kormányzat részéről.

"A Natrium reaktor az amerikai atomenergia jövője. Teljesen logikus, hogy Wyomingban, az Egyesült Államok energiafővárosában legyen. Wyoming gazdasága növekedni fog attól, hogy ez az úttörő technológia a mi államunkban van" - mondta John Barrasso amerikai szenátor, Wyoming republikánus képviselője a USA TODAY-nek adott nyilatkozatában.

"Bőségesen vannak energiaforrásaink, köztük a szén, a kőolaj, a földgáz, a megújuló energiaforrások és most már az atomenergia is. Ezek továbbra is jól fizető munkahelyeket fognak biztosítani. Az amerikaiak országszerte még évtizedekig és évtizedekig függni fognak a wyomingi energiától" - magyarázta a politikus.

A konspirációs teóriák hívei nemcsak Bill Gatest vonhatják bele új elméleteikbe: a meglévő szénerőmű. amelynek kiváltására szolgál a TerraPower beruházása, Warren Buffett befektetési szakember, a világ egyik leggazdagabb emberének érdekeltségében van. Berkshire Hathaway nevű vállalatának tulajdona a széntüzelésű Naughton erőmű, amelyet a vállalat azon törekvésének részeként állít le, hogy áttérjen a tisztább tüzelőanyagokra, például a szél- és napenergiára. Az atomerőművek nem bocsátanak ki szén-dioxidot, és sok szakértő szerint szükséges lépés a kibocsátás csökkentésében az éghajlatváltozás elleni küzdelemben.

"Ez a projekt izgalmas lehetőség arra, hogy feltárjuk, mi lehet a tiszta, megbízható és megfizethető energiatermelés következő generációja, miközben utat biztosít az átmenethez Wyoming energiagazdasága, közösségei és munkavállalói számára" - mondta Gary Hoogeveen, a Berkshire Hathaway vállalat PacifiCorp részlegéhez tartozó Rocky Mountain Power cég elnök-vezérigazgatója egy nyilatkozatban.

A tervezett erőmű látványterve. Kép: TerraPower

A TerraPower alapítója és elnöke, Bill Gates egy rögzített videoüzenetben a tömeghez szólva a Wyoming Capitolban tartott sajtótájékoztatón még idén június elején azt mondta, hogy fontos lépés a kis nukleáris erőmű megépítése a tiszta energiára való átállásban.

"Úgy gondoljuk, hogy a Natrium megváltoztatja az energiaipart" - mondta Gates. "Wyoming már több mint egy évszázada vezető szerepet tölt be az energiaiparban, és reméljük, hogy a Natriumba történő befektetésünk segít Wyomingnak abban, hogy még sok évtizeden át az élen maradjon" - közölte a milliárdos.

A TerraPower illetékesei szerint az építkezéshez körülbelül 2000 munkásra lesz szükség, a működés után pedig körülbelül 250 ember fog dolgozni az erőműben. A 345 megawattos reaktor nagyjából 250 000 háztartás számára termelne elegendő energiát, a csúcsigény idején pedig 500 megawattot tudna biztosítani. A reaktor szövetségi finanszírozását a Joe Biden elnök által hétfőn aláírt 1200 milliárd dolláros infrastrukturális beruházási és foglalkoztatási törvény biztosítja. Kemmererben mintegy 2700 lakos él.

A szövetségi hatóságok becslései szerint az erőmű évente közel 3 millió megawattóra szénmentes energiát fog termelni, és közel 2 millió tonna szén-dioxid kibocsátását fogja kiváltani, amelyet egyébként egy hagyományos erőmű bocsátott volna ki. Az erőművet olyan üzemanyaggal működtetnék, amely akár négyszer erősebb, mint az atomerőművekben általában használt 5 százalékos dúsítású urán, és a TerraPower a szövetségi kormánnyal együttműködve dolgozik az üzemanyag amerikai ellenőrzés alatt álló forrásának kifejlesztésén.

Ma a szén- és atomerőművek az Egyesült Államokban az ország villamosenergiájának mintegy 20 százalékát termelik, további 20 százalékát a megújuló energiaforrások, a fennmaradó 40 százalékát pedig a földgáz adja.

A világban egyelőre nagy vita folyik arról, hogy az atomenergia mennyire tekinthető zöldnek: míg az áramtermelés során valóban nem történik károsanyag-kibocsátás, azonban a fűtőelemek veszélyes sugárzó hulladékot jelentenek. Az Európai Bizottság egyelőre nem foglalt állást a kérdésben, de Magyarország azon országok között van, amelyik lobbizik, hogy elfogadják zöldenergiaforrásként.