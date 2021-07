A New York állambeli Mechanicville alig 5000 fős lakosságának zöme ugyan már rég nem a városka nevébe foglalt munkákból él, de a gépészlogika és gondolkodás azért nem válik vízzé. Legalábbis ez köszön vissza Az Albany Times Union napokban világgá kürtölt beszámolójából, mely szerint a városka vízierőműve profilt vált. Egészen pontosan: maga az erőmű továbbra is áramot termel majd, csak a terméket nem a villamosenergia-hálózatra adja, hanem saját maga használja el - kriptovaluta bányászatra.

A Stillwatertől és a Saratogai Nemzeti parktól kicsit délebbre a Hudson folyó partján épült, az Albany Engineering Corporation tulajdonában lévő vízierőmű még 1897-ben épült, és így valószínűleg a világ legrégebb óta működó megújuló energiás áramtermelő egysége. A hét generátort - melynek maximális teljesítménye összesen 15 MW - Charles Steinmetz, a General Electric tudósa, a váltakozó áram egyik alapítója tervezte. Az erőmű eleinte az egész fővárosi régióra termelt, ma már apró termelőegységnek minősül. A tulajdonosa, idősebb Jim Besha a lapnak elmondta a profilváltás okát: “valójában több pénzt tudunk keresni bitcoin segítségével, mintha eladnánk az áramunkat a nemzeti hálózatnak " - mondta.

A bitcoin bányászat - mellyel az utóbbi egy évben éppen megint hatalmasat kaszáltak az ezzel foglalkozó cégek - áramzabáló tevékenység, mivel e munkához nagy teljesítményű berendezések szükségesek. Ha viszont eleve zöldenergiával táplálják a rendszert - ahogyan az Mechanicvilleben történik, gellert kap az a kritika, hogy a hálózati terhelést és a termelő kapacitásokat, illetve a fogyasztói árakat befolyásolja drámai mértékben a bitcoin bányászat. Jim Besha azonban megfontolt emberként nem tett fel mindent erre az új lapra - ahogy mondta: csak mellékesen szálltak be ebbe a bizniszbe, egyelőre csak kísérletezgetnek, amihez vettek néhány használt szervert, aztán majd meglátják.

Az Albany Times Union szerint nem is baj az óvatoskodás, mivel nem világos, hogy a cégre nézve milyen hatással lenne egy olyan törvényjavaslat, amely megtiltja az államban a kriptovaluta bányászatát. Az ugyan nem egyértelmű, hogy a jogszabály kiterjedhet-e arra is, ha valaki a saját tulajdonában lévő, saját maga által termelt áramtermelését használja fel a kriptovaluta-bányászat során, de egy törvényjavaslat e témában már az asztalon van; azt már elfogadta a New York-i szenátus, és most várja a New York-i közgyűlés voksolását.