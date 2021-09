Különleges termékkel készül az ünnepekre az Aldi: a hagyományos, csokoládét rejtő adventi naptárak mellett a borrajongóknak is kedvezne a cég idén karácsonykor. A The Drink Business cikke szerint az idei ünnepi szezonra is megjelennek a boltlánc népszerű termékei, a bort és csokoládét tartalmazó naptárai az Egyesült Államokban.

18 ezer forintos naptár

A boros naptárral eddig 24 darab, nagyjából 1,8 deciliteres fehér, rozé, vörös és habzó bort kaptak a vásárlók, idén pedig hasonló válogatásra számíthatnak. A két naptár az amerikai Aldi Instagram-oldalán debütált. A boros összeállítás ára bár olcsóbb is lett, az amerikai üzletekben még így is 59,99 dollárért, azaz több mint 18 ezer forintért árulják majd.

Az Aldi szerint mindkét naptár kelendő volt, ezért jelennek meg újra a polcokon november 3-ától. A sajtokkal és alkohollal megpakolt verziók mellett még húsz különféle naptár lesz elérhető, többek között a hagyományos, csokoládékat, édességeket tartalmazók is.

Tesztelőket is keresnek

Az Aldi nemcsak az ünnepi időszakban várja érdekes termékekkel a borszeretőket: Nagy-Britanniában elindult az Aldi borklubja, az Aldi Wine Club, amely háromhavonta választ be harminc főt a tagok közé. A klubtagok feladata pedig a boltba érkező új borok tesztelése, ezekből hat hét alatt három üveget küldenek el nekik. A vállalat cserébe őszinte véleményeket vár, amelyeket #AldiWineClub hashtaggel ellátva kell az Instagramra és az Aldi weboldalára posztolni. Az értékeléshez pedig támpontokat és információt is adnak a szakértők.

Az Aldi egyébként borakadémiát is indított, az Aldi Wine Schoolban távoktatás keretében szakértő segítségével sajátíthatják el a résztvevők többek között, hogy milyen bortermelő régiók vannak, és hogyan kell az ételekhez kiválasztani a megfelelő bort.