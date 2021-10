Újít az Aldi: a boltlánc a hollandiai Utrechtben nyitja meg az első kassza nélküli üzletét az Aldi Nord. Az új üzlet 2022 elején nyílik majd, a boltban a távozás előtti fizetésről pedig a kasszák helyett szenzorok és egy alkalmazás gondoskodik majd – írja a brit Retail Detail kiskereskedelmi szaklap.

Az érzékelők regisztrálják, hogy a vásárlók melyik terméket teszik a kosarukba, így nincs szükség arcfelismerésre vagy más adatvédelmi szempontból érzékeny biometrikus funkciókra. A rendszer csak a vevő és a termék mozgását követi. Jan Oostvogels, a hollandiai Aldi vezérigazgatója szerint azért esett a választás a holland városra, mivel a nagyfokú digitalizáció azt jelenti, hogy megfelelő környezetet biztosítanak az ilyen új technológiák kipróbálásához.

A pénztár nélküli bolt egyelőre csak tesztfázisban működik a következő évben, hogy ezután mi lesz, még nem tudni. Az Egyesült Királyságban egyébként már működik egy kassza nélküli Aldi, de ennek az Aldi Süd a tulajdonosa, amely az Aldi-birodalom másik szárnya.

Egyre többen szabadulnak a pénztártól

Nem az Aldi az egyetlen boltlánc, ahol a kasszák nélküli megoldással kísérletezik, ahogy arról korábban a Buksza (a Napi.hu szerkesztőségi blogja) beszámolt, gyorsabb és könnyebb lehet a vásárlás a Tescóban a brit piacon. Az új üzletekben a vásárlók a termékek beszkennelése után távozhatnak is, nem kell sorban állniuk a kasszáknál. A Tesco vezérigazgatója, Ken Murphy szerint még korai fázisban vannak a tervek, de reméli, hogy a megoldás hasonlóan népszerű lesz mint a hasonló scan-and-go, azaz az áruk beszkennelésére épülő, kassza nélküli boltok.

A pénztár nélküli, fizikai boltokkal már az Amazon is megjelent, az Amazon Fresh londoni üzleteiben azonban termékek beszkennelésére sincs szükség. A polcról levett árukat és az emberek mozgását különböző szenzorok és mesterséges intelligencia figyeli. Az Amazon Fresh üzletébe Londonban az Amazon-fiókkal rendelkezők mehetnek be a vállalat applikációjával, és ezen keresztül megy a fizetés is. Az Amazon több ilyen pénztár nélküli üzlet megnyitását tervezi az Egyesült Királyságban. Ezt a kínai kézben lévő online kereskedelmi portál, az Alibaba egy új koncepcióval fejelte meg, amelynek a lényege, hogy arcfelismeréssel lehetne fizetni. Emellett a vásárlók személyre szabott élelmiszerjavaslatokat is kaphatnak, valamint a vonalkódokból kiderülne a termék eredete és a beszerzésére vonatkozó információ is.

Eldugott településeken is segíthet a kasszamentes bolt

A kasszamentes boltok nem csak a nagyvárosokban, hanem a nehezen megközelíthető településeken is jól jöhetnek.

Svéd kisvárosokban például mesterséges intelligenciát vetnek be a boltokban. A jobb élelmiszer ellátásért ugyanis személyzet nélküli, high-tech konténerboltokat nyitott a Lifvs nevű startup. A boltok egy applikáció segítségével nyílnak és a termékek vonalkódját a vásárlóknak kell beszkennelniük, fizetni pedig szintén az appon keresztül tudnak. Az üzletvezető mindössze hetente háromszor látogatja meg a boltokat.