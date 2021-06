Kivételes lépés a Decathlontól: betoppant a Tescóba

A Tescóban ezentúl sportszerekkel is találkozhatnak a vásárlók Walesben: egy Tesco-áruházban nyitja meg ugyanis első üzletét a Decathlon Cardiff városában. A lépés azért is érdekes, mert a Decathlon tulajdonosa a francia Mulliez család és az ő kezükben van a Tesco egyik nagy riválisa, az Auchan is. Igaz, a brit piacon az Auchan nem érdekelt.