Újabb lépést tesz a fenntarthatóság felé a Lidl: a boltlánc 2022-re karbonsemleges szeretne lenni, 2030-ra pedig 2019-hez képest 80 százalékkal csökkentené a saját működéséből származó szén-dioxid-kibocsátását az összes olyan országban, ahol jelen van a Retail Gazette kiskereskedelmi szakportál cikke szerint.

Napelemek és elektromos autók

A Lidl anyavállalata, a Schwarz Group szélesebb körű kötelezettségvállalások részeként a Lidl célja, hogy csökkentse a saját tevékenységeiből származó szén-dioxid-kibocsátást, és ezzel hozzájáruljon a globális felmelegedés elleni harchoz. Ennek eléréséhez a boltlánc a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére koncentrál majd az üzleteiben és elosztóközpontjaiban, így például napelemeket telepítenek minden olyan új üzletbe, ahol ez lehetséges, illetve olyan új hűtési és világítási technológiákba fektetnek, amelyekkel az általános energiahatékonyság javítható.

2022-ig 350, elektromos járművek töltésére alkalmas állomás lesz az üzleteknél, a 100. ilyen töltőállomás egyébként az év elején nyílt meg. A Lidl azt szeretné, ha a beszállítói is elkötelezettek lennének a saját klímavédelmi céljaik mellett.

Jön a karbonsemleges sajt is

Ennek egyik példája a Lidl karbonsemleges sajtja: a brit Wyke Farms tejipari beszállító közreműködésével elkészülhet ugyanis az első brit élelmiszerboltláncokban kapható, karbonsemleges cheddar sajt 2021 végére. A hűtött sajt jelenleg a második legnagyobb szén-dioxid-kibocsátó a kereskedelmi cég ellátási láncában, a dobogó első fokán a friss hús áll.

A tejipari vállalat 25 éve a Lidl beszállítója, és már eddig is számos fenntarthatósági lépést tett, többek között csökkentette a műanyag mennyiségét, illetve az újrafelhasználhatóság érdekében is együtt dolgoznak a vállalattal. Most a Lidl közvetlenül dolgozik a beszállítóval azon, hogy mind a gazdálkodás, mind pedig az üzleti modell fenntarthatóbb legyen, illetve elősegítik az úgynevezett karbonkredit vásárlását is, ez teszi ugyanis lehetővé, hogy a vállalat bizonyos mennyiségű szén-dioxidot bocsásson ki.

Christian Härtnagel, a Lidl Nagy Britannia vezetője elmondta, hogy 2021 fontos év az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, és a cég felismeri a felelősségét abban, hogy csökkentse a kibocsátását és segítsen megoldani ezt a fontos problémát. A Schwartz Group részeként ugyanis a Lidl a világ 32 országában van jelen, és több mint 310 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Härtnagel hozzátette, hogy folyamatosan keresik a módját, hogyan csökkentsék a kibocsátást a működésükben, legyen szó arról, hogyan fűtik vagy világítják az üzleteiket, vagy hogyan szállítják az élelmiszereket beszállítóiktól a raktáraikba.

Léptek a többiek is

A boltláncok egyébként világszerte igyekeznek fenntarthatóbbá tenni a működésüket: klímabarátabbá válna a brit Tesco is, így támogatná az Egyesült Királyság elektromos közlekedésre való átállását, az élelmiszerpazarlás kezelését, a fenntartható élelmiszertermelést, illetve a vásárlókat is segítenék abban, hogy egészséges és fenntartható étrendet alakítsanak ki. A boltlánc beszámolója szerint a cég vállalta, hogy 2030-ig valamennyi tevékenysége során megújuló energiára vált.

Egyre többen fognák vissza a műanyagfelhasználást is: többek között a Lidl, a Spar és az Auchan is igyekszik minimalizálni a műanyagok felhasználását, például újrahasznosítható zacskók bevetésével.