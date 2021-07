A lrgtöbb boltlánchoz hasonlóan a brit Lidl is felpörgetné az egészségesebb élelmiszerek forgalmát: a boltlánc célkitűzése szerint az egészséges vagy egészségesebb termékek forgalma a teljes forgalom minimum 85 százalékát teszi majd ki a következő négy évben - írja a Retail Gazette kiskereskedelmi szaklap.

Jönnek a közlekedési lámpák

A cég így 2025-ig szeretné elérni ezt a célt és közben megújítja a termékpalettát. Egy táplálkozási szakértőkből álló csoport az angliai közegészségügyi szolgálat (Public Health England, PHE) tápanyag-kritériumai alapján dolgozott ki egy rendszert, amely a közlekedési lámpákhoz hasonlóan mutatják majd a termékek csomagolásán a legfontosabb tudnivalókat. A rendszer a zsírokra, telített zsírsavakra, a cukorra és a sóra fókuszálnak majd.

Ezzel a rendszerrel pedig az összes Lidl-terméket kategorizálni lehetne: egészséges, egészségesebb és legkevésbé egészséges. A brit Lidl csapata évente több mint 200 termékcsaládot értékel majd, amelyeket szükség esetén javítani lehet, hogy megfeleljenek az egészséges vagy egészségesebb kritériumoknak. A Lidl a beszállítókkal is együttműködik, hogy növelje az egészségesebb termékekből álló portfólióját.

Csoki helyett gyümölcs

A Lidlnél egyébként elindult a Get Fresh kezdeményezés is, amelynek célja a friss, egészséges termékek, például a friss hús, gyümölcs és zöldség, választékának növelése az üzletben, hogy a vásárlók még több választási lehetőséggel találkozhassanak az egészséges termékek között. Az üzletekben pedig nagyobb, energiatakarékos hűtőpultok is helyet kapnak folyamatosan, amelyek segítségével több mint 100 új terméket tudnak majd tárolni.

Christian Härtnagel, a Lidl Nagy-Britannia vezérigazgatója szerint a mostani az eddigi legambiciózusabb egészséges táplálkozási népszerűsítésére irányuló célkitűzésük. A vállalat célja az, hogy segítsen a családoknak egészségesebb döntéseket hozni vásárlás közben, úgy, hogy az árakban sem kényszerülnek kompromisszumra.

2014-ben például a Lidl volt az első boltlánc Nagy-Britanniában, amely országszerte eltávolította az édességeket és csokoládékat a pénztárakból. A cég egyébként idén jelentette be, hogy a friss gyümölcs és zöldség értékesítését 2026-ig 35 százalékkal szeretnék növelni.