A Lidl Németországban online, tévés és a rádiós marketingkampányt indít Vemondo márkanév alatt forgalmazott, alternatív élelmiszerei népszerűsítésére - adta hírül az European Supermarket Magazine. Ebben a termékkörben kizárólag növényi alapú, karbonsemlegesen készült árukat kínálnak a vevőknek. A kampány célja, hogy rábírják az embereket a vegán ételek kipróbálására.

A hirdetésekben Ralf Möller színész és Timo Franke sztár séf is részt vesz. Igyekeznek olyan termékeket ajánlani, amelyek nem csupán fenntartható módon készülnek, hanem az áruk is elfogadható. Eközben a cég németországi honlapján 600 vegán étel receptjét osztják meg az érdeklődőkkel. Ami a karbonsemlegesség követelményét illeti, az a termelés mellett a szállításra is vonatkozik.

Az év korábbi időszakában a Lidl egyik riválisa, az Aldi Süd indított hasonló reklámkampányt a vegán étkezés népszerűsítésére Philipp Steuer influenszer együttműködésével. A cél az ifjabb generációk rászoktatása a tudatosabb érkezésre, amihez persze az áruházlánc vegán termékeinek kínálata adhat jó alapot.

Karbonsemlegesség a fókuszban

A németországi lépés illeszkedik a boltlánc tulajdonosa, a Kaufland-üzleteket is működtető Schwarz-csoport tervébe, amely mielőbbi karbonsemlegességet irányoz elő. Ennek keretében a Lidl 2022-re karbonsemleges szeretne lenni, 2030-ra pedig 2019-hez képest 80 százalékkal csökkentené a saját működéséből származó szén-dioxid-kibocsátását az összes olyan országban, ahol jelen van.

Ennek eléréséhez a boltlánc a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére koncentrál majd az üzleteiben és elosztóközpontjaiban, így például napelemeket telepítenek minden olyan új üzletbe, ahol ez lehetséges, illetve olyan új hűtési és világítási technológiákba fektetnek, amelyekkel az általános energiahatékonyság javítható. 2022-ig 350, elektromos járművek töltésére alkalmas állomás lesz az üzleteknél, a 100. ilyen töltőállomás egyébként az év elején nyílt meg. A Lidl azt szeretné, ha a beszállítói is elkötelezettek lennének a saját klímavédelmi céljaik mellett.