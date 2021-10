Új szereplő jelent meg a koronavírus-járvány óta egyre szaporodó, szinte azonnali házhoz szállítást kínáló cégek között: a Yango Delit az orosz Yandex technológiai vállalat működteti, amelyhez Oroszország legnépszerűbb független internetes keresőmotorja tartozik - írja a Reuters.

A vállalat négy, úgynevezett dark store-t, azaz "sötét üzletet" nyit Londonban, ezek olyan raktárak, ahol vásárlókat nem szolgálnak ki, csak a házhoz szállításokat intézik innen. Ezekkel a raktárakkal pedig 1,4 millió embert tudnak elérni a brit fővárosban. A futárok biciklikkel és motorokkal szállítják majd ki a megrendelt árukat 15 percen belül. A kiszállítást végző futárok alap óradíja közel 11 font, azaz 4700 forint. A szolgáltatás Londonon kívül Izraelben és Franciaországban is elérhető, előbbi tavaly, utóbbi idén augusztusban indult el.

Éles a verseny

Evgeny Chernikov, a Yango Deli UK vezérigazgatója szerint a vállalatnak már foglalkozott ezzel, így nem új cégként jelennek meg a piacon. Ráadásul technológiai cégként számos tehetséges szakemberük van ezért jobban és nagyobb léptékben tudnak dolgozni mint mások.

Chernikov hozzátette, hogy az üzleti modellt a gazdasági feltételekhez kell igazítani: Nagy-Britanniában drágább a munkaerő, de a brit vásárlók átlagosan több pénzből gazdálkodhatnak. Azonban a szigetországban a verseny is igen éles: a Yango futárainak olyan, szintén gyors házhoz szállítást biztosító cégekkel kell felvenniük a versenyt mint a Weezy, a török Getir, a Dija és a Gorillas, valamint az Uber és az Amazon. Illetve ott vannak a hagyományos boltok is, amelyek szintén kínálnak – olykor villámgyors – kiszállítást is.

A hibrid megoldásé lehet a jövő

Ahogyan korábban a Buksza, a Napi.hu szerkesztőségi blogja megírta, bár egyre népszerűbbek és egyre jobban terjeszkednek az élelmiszert akár 15 percen belül is házhoz szállító cégek, az online platformok továbbra is egyszámjegyű részesedéssel rendelkeznek az élelmiszerpiacon.

A jövő ezért valószínűleg az együttműködéseké: a német Flink például a szintén német Rewe lánccal kötött partnerséget, ennek értelmében a kiszállítást kérő, kisebb vásárlások esetében a Flink lesz a preferált partner. De hasonló cipőben jár a francia Cajoo és a Carrefour boltlánc is: Henri Capoul, a Cajoo társalapítója és vezérigazgatója szerint a Carrefour rengeteg eszközzel, nagy választékkal, erős logisztikai rendszerekkel és rengeteg tudással rendelkezik, de technológiájuk nincs a villámgyors szállításhoz. A jövőt tehát valószínűleg a hibrid szolgáltatók jelentik, azaz az olyanok, ahol a széles választékot és a villámgyors kiszállítást egyaránt megkaphatják a vevők.