Zöld élelmiszerbolttal erősít a magyar Penny Market-hálózatot is működtető német Rewe boltlánc. Az üzlet tetején ugyanis gyógynövényeket termesztenek és például halakat is tenyésztenek - írja a Retail Detail kiskereskedelmi szaklap.

A különleges üzlet a németországi Wiesbaden városában nyitott meg május végén. Az üzlet építészetileg is érdekes, ugyanis a tartószerkezete faoszlopokból készült. Az üzletben intelligens hűtési és fűtési technológiát alkalmaz, amely 100 százalékban zöld elektromosságot használ. Az energiafogyasztás 40 százalékkal alacsonyabb mint egy hagyományos szupermarketben.

Az áruk esetében pedig a hangsúly a friss és a helyi termékeken van: a helyi beszállítók piaci standokon kínálhatják termékeiket. A tetőn pedig egy üvegházat, városi farmot is kialakítottak: itt a Rewe évente 800 ezer bazsalikompalántát termeszt majd és 12 tonna sügérhúst is. Ebből ráadásul a többi, a környéken lévő boltot is ellátják majd.

Növények és halak együtt

A módszer az akvapónia nevet kapta, amelynek a működése az ökológiai körforgáson alapszik. Az Agroinformon megjelent cikkben dr. Varga Dániellel, a Magyar Akvapónia Manufaktúra kutató-fejlesztője elmondta, hogy ez lényegében egy mini-ökoszisztéma. A növények számára szükséges tápanyagot nem mesterséges vegyületek formájában juttatjuk be, hanem a halak életfolyamatai szolgáltatják. A növények felveszik a növekedésükhöz nélkülözhetetlen anyagokat, lényegében megtisztítják a vizet, ezzel kedvezve a halaknak. Egyfajta szimbiózisnak is tekinthető a növények és a halak együttélését.

A Rewe tetőkertjében így a halak és a növények ugyanazt a vizet használják: a vízben található algák jelentik a fő táplálékforrást a halak számára, a baktériumok pedig a hal ürülékét a növények számára táplálékká alakítják. Így pedig a víz cseréjére sincs szükség.