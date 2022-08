Az elszálló üzemanyagárak drágábbak lesznek a repülőjegyek - erről Ryanair vezére, Michael O'Leary beszélt a BBC Radio 4 Today műsorában, amelyről a Telex számolt be.

A cégvezető szerint vége a 10 eurós jegyek korszakának, a következő öt évben 40 euróról 50 euróra nő majd a légitársaságnál az átlagos jegyár, de ennek ellenére az emberek továbbra is sokat repülnek majd. A változó körülmények az emberek szokásaira is hatással lesznek. Továbbra is sokat repülünk majd, mert az emberek inkább olcsóbb járatokat keresnek majd, nem pedig az utazások számát csökkentik.

A Ryanair komoly vitába keveredett a magyar kormánnyal, miután Magyarország extraprofitadónak nevezett terhelést vetett ki a légitársaságokra. Június 10-én Budapest Főváros Kormányhivatala fogyasztóvédelmi hatósági eljárást indított a Ryanairrel szemben, miután a cég az extraprofit-különadó áthárította az utasaira. A fogyasztóvédelmi hatóság a napokban jogsértést állapított meg, az indoklás szerint a légitársaság tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatával megtévesztette a fogyasztókat. (Erről a Napi.hu itt írt részletesen.) A bírságról szóló döntést a Ryanair megfellebbezte.