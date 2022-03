A brit Tesco, valamint a magyar leánycég is több fronton igyekszik visszaszorítani a műanyagok felhasználását. Most a babáknak szánt popsitörlőkendők vannak soron az Egyesült Királyságban, ezek ugyanis komoly környezeti károkat okoznak, a vécéken lehúzva ugyanis elzárják a csatornákat és a vízi utakat.

Népszerűek de műanyagot tartalmaznak

A brit Guardian szerint a boltlánc két éve nem használ műanyagot a saját márkás popsitörlőkendőinél, akkor kezdett áttérni a biológiailag lebomló viszkózra. Március közepétől a márkázott nedves törlőkendőket sem forgalmazza, ha azok tartalmaznak műanyagot. Az Egyesült Királyságban a Tesco egyébként a legnagyobb értékesítője ezeknek a termékeknek, évente 75 millió csomag babatörlőkendőt vásárolnak itt, ami 4,8 milliárd darab kendőt jelent.

A Tesco dolgozik azon, hogy a saját márkás többi törlőkendőjéből is eltávolítsa a műanyagot, így a tisztítókendőkből és a nedves törlőkendőkből. Az egyetlen kendő, amely továbbra is tartalmaz műanyagot, azt a házi kedvencek számára tervezték, de az év végére az is műanyagmentes lesz.

Évente 11 milliárd kendő

A nedves törlőkendők világszerte problémásak: csak az Egyesült Királyságban évente 11 milliárd nedves törlőkendőt használnak fel, amelyek többsége valamilyen műanyagot tartalmaz. A koronavírus-járvány kitörésével pedig egyre népszerűbbek lettek a fertőtlenítő kendők is: egy 2021-es tanulmány szerint a globális törlőkendőpiac az előrejelzések szerint a 2020-as 39,6 milliárd dollárról 2021-re 41,69 milliárd dollárra nőhetett.

A törlőkendőket pedig sokan lehúzzák a vécén, ami egyre nagyobb környezeti problémákat okoz. A lehúzott kendők a csatornákban masszává állnak össze és komoly dugulásokhoz vezetnek. A vizekbe kerülve pedig szigeteket képeznek, felhalmozódhatnak a folyók partjain, aminek következtében a folyók alakja megváltozik. A tengeri állatok pedig elpusztulhatnak, ha megeszik a mikroműanyagokat.

A műanyagszennyezés globálisan elképesztő mértéket ölt: ENSZ adatai szerint évente 300 millió tonna műanyaghulladék keletkezik világszerte, és az 1950-es évek eleje óta előállított 8,3 milliárd tonna műanyagból mintegy 60 százalék a hulladéklerakókba kerül vagy a természetben dobálják el. Az apró, gyakran a nagyobb műanyagok lebomlásából származó mikroműanyagok pedig az óceánokat, a levegőt és az emberi testet is szennyezik.