Újít a termékek csomagolásán a Tesco: a boltlánc 80 egyesült királyságbeli üzletében teszteli az Apeel nevű, egy növényi alapú, ehető védőbevonatot a friss termékeknél, hogy lássák, milyen hatással van az új csomagolás a termékek, köztük a narancs és a citrom eltarthatóságára a Packaging Europe szakportál cikke szerint.

Ehető héjat kaphatnak a zöldségek

Az Apeel nevű cég csomagolóanyaga a gyümölcsök és zöldségek héjában, húsában, magjában található lipidekből és glicerolipidekből származik, amelyek vékony, ehető "héjat" hoznak létre a termék külsején. Ez a külső héj pedig lassítja a vízveszteséget és az oxidációt, amelyek főszerepet játszanak abban, hogy megromlanak, rosszabbul néznek ki egy idő után a termékek. Az Apeel szerint ez a héj optimális mikroklímát hoz létre minden gyümölcsben vagy zöldségben, megőrzi a minőséget, meghosszabbítja az eltarthatóságot és segít a termékek szállíthatóságában.

A Tesco először 80 üzletben teszteli az Apeelt, és a vásárlók többek között narancsokon és citromokon találkozhatnak az ehető bevonattal. A Tesco szerint az Apeel bevonata segítheti a vállalatot az élelmiszerpazarlás elleni küzdelemben: a vállalat adatai szerint évente 400 ezer tonna gyümölcsöt dobnak ki háztartási élelmiszer-hulladékként, és 720 ezer egész narancs köt ki a kukában naponta.

Csomagolni vagy nem csomagolni?

A Packaging Europe idéz egy friss jelentést, amely szerint a műanyag csomagolás növelheti az élelmiszerpazarlást egyes friss termékek esetében, és azt javasolja a boltláncoknak, hogy távolítsák a minőségmegőrzésre vonatkozó dátumokat ezeknél a termékeknél és biztosítsanak több lehetőséget a lédig - azaz ömlesztett - termékek vásárlására.

Más kutatások, így a svájci Empa kutatócsoport jelentése, szerint azonban a műanyag csomagolás használata meghosszabbítja a termékek eltarthatóságát, például egy romlott uborka kidobása rosszabb hatással van a környezetre, mint a csomagolásukhoz használt műanyag csomagolásé. Az Empa egyébként a svájci a Lidllel dolgozott egy törkölyből nyert, ehető cellulózbevonat kialakításán a gyümölcsöknek és zöldségeknek.

Többek között ezért fontosak az olyan megoldások, mint az ehető bevonatok, amelyek egyszerre látják el a termékek szállítás közbeni védelmének szükségességét, és csökkentik a műanyag-felhasználást.

Hínárból is készülhet csomagolás

Nem ez az egyetlen kísérlet az ehető csomagolások bevezetésére, ahogy a Buksza (a napi.hu szerkesztőségi blogja) már megírta a Notpla brit cég többek között ehető, lebomló fóliát készít hínárból többek között tartós élelmiszereknek is, így például a csomagolásokat ízesíteni is lehet és belefőzni az ebédbe. Így eljöhet annak is az ideje, amikor a tészta megfőzése után a zacskót is a fazékba lehet dobni. Az eddig műanyagból készült elviteles dobozok vagy a papírcsomagolások is átalakulhatnak.

Ráadásul a hínár bőségesen rendelkezésre áll, gyorsan nő, nem használ földet, és nincs szükség rovarirtókra sem a termesztéséhez. Használat után komposztálni vagy feloldani is lehet a csomagolásokat, a jelenlegi kínálatban szerepelnek többek között szószok, víz és alkohol tárolására alkalmas tasakok is, valamint fóliák és elviteles dobozok is, amelyekben a hagyományos, műanyagból készült bevonatot hínáralapúval helyettesítik, így a doboz biológiailag lebomló lesz.