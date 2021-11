Már a járvány előtt is dinamikusan nőtt a házhozszállítási piac Európában és Magyarországon is, a pandémia pedig újabb lökést adott a bővülésnek. A házhoz szállítással foglalkozó cégek és a különböző kereskedők, köztük az élelmiszerláncok is harcolnak az idővel, minél gyorsabban szeretnének odaérni a vevőkhöz.

Ezen a téren újít a brit Tesco: a német Gorillas kiszállító céggel együttműködésben a brit üzletekből tíz perc alatt kiviszi a megrendelt termékeket. A szolgáltatás egyelőre egy londoni üzletből lesz elérhető, és a következő hónapokban négy további helyszínen lesz elérhető a Guardian cikke szerint.

Besegít a Gorillas

A Gorillas startup saját szolgáltatása egyébként márciusban rajtolt London bizonyos részein. és mára 9 országban érhető el. A cég 10 percen belül ígéri a megrendelt élelmiszerek kiszállítását, és bolti áron viszi címre a termékeket a saját disztribúciós központjaiból. A Gorillas több villámgyors házhoz szállítást ígérő céghez hasonlóan úgynevezett dark store-okat, azaz "sötét üzleteteket" működtet a város különböző részein. Ezek olyan raktárak, ahol vásárlókat nem szolgálnak ki, csak a házhoz szállításokat intézik innen.

A Tescóval induló együttműködés keretében több mint kétezer tételt szállítanak majd ki a Gorillas futárai a Tesco-üzletekben szabadon lévő helyeken kialakított mini raktárakból. A Tesco így fel tudja venni a versenyt a szinte azonnali kiszállítást garantáló cégekkel, amely megjelenése többek között a járvány miatt sokáig bezárt boltoknak és az otthoni munkavégzésnek köszönhető.

A brit Tescónak egyébként van saját rapid megoldása is: a Whoosh szállítási szolgáltatás egy órán belüli kiszállítást ígér, és egyelőre 60 üzletből érhető el. A szolgáltatásnak azonban számos ellenfele akad, többek között ott van a Weezy, a Fancy, a Getir és a Jiffy, valamint a Gorillas. A cégek a növekedéshez pedig mintegy 9,8 milliárd fontot vontak be globálisan. Jason Tarry, a Tesco egyesült királyságbeli és ír üzletágának vezérigazgatója a cég célja, hogy a vásárlók számára a legkényelmesebb választást biztosítsák. Azaz lehetővé tegyék, hogy bármikor és pontosan úgy vásárolhassanak, ahogyan csak akarnak.

Jönnek a hibridek

Nem a Tesco az egyetlen olyan nagy boltlánc, amely a gyors kiszállítást garantáló cégekkel működik együtt. A Buksza (a napi.hu szerkesztőségi blogja) már írt arról, hogy bár egyre népszerűbbek és egyre jobban terjeszkednek az élelmiszert akár 15 percen belül is házhoz szállító cégek, az online platformok továbbra is egyszámjegyű részesedéssel rendelkeznek az élelmiszerpiacon. A jövő ezért valószínűleg az együttműködéseké: a német Flink például a szintén német Rewe lánccal kötött partnerséget, ennek értelmében a kiszállítást kérő, kisebb vásárlások esetében a Flink lesz a preferált partner. Hasonló cipőben jár a francia Cajoo és a Carrefour boltlánc is: Henri Capoul, a Cajoo társalapítója és vezérigazgatója szerint a Carrefour rengeteg eszközzel, nagy választékkal, erős logisztikai rendszerekkel és rengeteg tudással rendelkezik, de technológiájuk nincs a villámgyors szállításhoz.

A Penny a Foodpandát választotta

Magyarországon is van példa ilyen együttműködésre. Igaz, egyelőre csak a Penny és a CBA kereset magának futárcéget.

A Foodpanda a Penny Marketnek szállít, de a cég tavaly saját bolttal elindította a fővárosban az élelmiszer-házhozszállítást, míg a CBA-csoporthoz tartozó Príma a Wolt futárszolgálattal lépett együttműködésre.