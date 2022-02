Új újrahasznosítási megoldást vezet be a Tesco: a Berry Global csomagolóanyag-gyártóval karöltve ugyanis az úgynevezett lágy műanyagokat szemeteszsákká alakítják át, hogy így csökkentsék a vállalat ökológiai lábnyomát.

A vásárlóktól begyűjtött palackokat és egyéb puha műanyagokat a legkorszerűbb üzembe küldik, ahol megtisztítják és feldolgozzák őket, mielőtt megkezdődne az átalakítási folyamat.

A brit áruházlánc emellett megnövelte a műanyaggyűjtó pontok számát is, így az már több mint 900 áruházban elérhető - írja a Grocery Gazette kiskereskedelmi portál. Havonta nagyjából 30 tonna kenyérzacskót, gyümölcs-és zöldség, valamint saláta csomagolását adják le a vásárlók, eddig több mint 850 tonnát gyűjtöttek össze.

A Tesco Nagy-Britannia mellett Magyarországon is több újrahasznosítási megoldást vezetett be: eltávolítja az egyszer használatos műanyagok egy részét boltjaiból és folyamatosan vonja ki a műanyagcsomagolást is.