Ellátási problémákkal kell szembenéznie több nemzetközi kereskedelmi láncnak és áruháznak is. A Nestlé vezérigazgatója, Mark Schneider a BBC-nek csütörtökön azt nyilatkozta: keményen dolgoznak azon, hogy termékeik biztosan a polcokra kerüljenek még az ünnepi időszak előtt. Többek között a KitKat csokikat és a Nesquik kakaót forgalmazó mamutvállalat szerint, nem csak szállítási, hanem komoly munkaerőhiánnyal is küzdenek, de most elsősorban a Nagy-Britanniában működő csapatukat kell megerősíteni.

A Nestlé mellett számos egyéb ágazatban tapasztalják a hetek óta fennálló teherautósofőr-hiányt. A káosz már akkora, hogy a kormány több ezer a brit félszigeten élő német állampolgárt kért meg arra, hogy álljanak teherautósofőrnek, enyhítve ezzel a hiány miatt kialakult káoszt, amely újra pánikvásárlást eredményezhet.

A svájci gyökerű Nestlé a világ legnagyobb tejtermékgyártója szintén áremelkedésre készül, mivel a vállalat a csokoládé és a tej növényi alapú alternatíváival kísérletezik, ami további drágulást okozhat a Nestlé-termékeknél.

Menteni a menthetőt

A brit Tesco az utolsó simításokat végzi azokon a forgatókönyveken, amelyek segítségével "katasztrófamentes" lehet karácsonyi szezon. A brit boltlánc már az elkövetkező hónapok nehézségeire készülve az ilyenkor szokásosnál jóval több tartós élelmiszert rendelt be. Ken Murphy, a vállalat vezérigazgatója a Bloomberg-nek elmondta, éppen ezért nem csak, hogy 10 százalékkal több pulykát rendeltek idén, de az év végéig 65 ezerről 90 ezerre növelte a Spanyolországból vasúton szállított friss termékeket tartalmazó konténerek számát is.

Pontosan meg kell terveznünk, hogy miből mennyi érkezik, hogy a vásárlóinknak ne okozzunk csalódást. Ezért biztosítanunk kell azt is, hogy megfelelő számú mozdonyvezető a megfelelő helyen legyen

- fogalmazott Murphy.

Azt is elismerte ugyan, hogy rég nem látott kihívás előtt állnak. Egyre nehezebb a teljes termékkínálatot a polcokon tartani és minden erőfeszítés ellenére ígyis előfordulhat, hogy bizonyos árucikkek nem érkeznek meg időben a raktárukba, ezért az üzletekbe sem. A pobléma a szénsavas üdítőknél lépett fel, ugyanis amellett, hogy az italgyártók nem jutnak elegendő alumíniumdobozhoz, még a szén-dioxid-hiány és az energiaárak növekedése is akadályozza a buborékos üdítők gyártását - mondta. Murphy emellett hangsúlyozta, a friss termékeket a szezon utolsó két hetében rendelik majd be, addig is abban bíznak, hogy a jelenlegi sofőr-flottájuk elegendők a gördülékeny áruszállításhoz.

Pánikszerű felvásárlás

A nagy-britanniai üzemanyag-kiskereskedelemben is súlyos fennakadások támadtak az elmúlt napokban, miután több nagy forgalmazó töltőállomásokat zárt be a sofőrhiány okozta szűk logisztikai kapacitások miatt. Ennek nyomán országszerte pánikszerű üzemanyag-felvásárlás kezdődött, hatalmas autósorok alakultak ki a benzinkutaknál, és e hét elejére a töltőállomások többsége gyakorlatilag kifogyott az üzemanyagból.

Az ellátási lánc túloldalán olyan országok vannak, mint például Vietnam, ahol a cipőktől a ruhaneműkig sok minden készül, ám a pandémia miatt több leállás is volt, ami termelési zavarokhoz, illetve a kikötőkben raktárkészletek felhalmozódásához vezetett. A tengeri szállítási költségek tízszeresére nőttek a járvány előtti áraknak, és ha az áru megérkezik az úti céljához, akkor gondot okoz a szárazföldi elszállítása, mert nincs elég teherautó-sofőr, aki vezethetné a szállító járműveket. Az élelmiszeriparban a termények betakarításában és előkészítésében hiányzik a munkáskéz.

Anglia után Németország?

Nem csak a brexit miatt nehéz helyzetbe kerülő Nagy-Britanniában, hanem Németországban is gondok lehetnek: a német kiskereskedők már megkongatták a vészharangot. A munkaerő- és a konténerhiány, az ezekből adódó szállítási problémák olyan vállalatoknál okozhatnak súlyos problémákat, mint a Rossmann vagy a Kik akik nagymértékben függnek a jelenleg akadozó vízi fuvarozástól - írja a Ruhr24.

A járvány miatt kialakult ellátási problémák, ezzel összefüggésben az alapanyaghiány oda vezetett a német lap szerint, hogy 1974 óta nem látott áremelkedés ment végbe az energia-, az élelmiszer- és a szolgáltatási iparban. Arról korábban lapunk is beszámolt, hogy 30 éve nem látott magasságokba emelkedhet a német infláció. A németországi infláció 2020-ban 0,5 százalékos volt. Az ideinél magasabb inflációs ráta legutóbb 1993-ban volt Németországban, 4,5 százalékos.