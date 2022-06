Az online vásárlások előtörésével egyre több okosmegoldás költözik be a fizikai üzletekbe is. Új megoldást tesztel például a magyar piacon is aktív svéd H&M. A cégcsoporthoz tartozó a COS márka amerikai üzleteiben próbálják ki az új technolgóiát, amelynek keretében bekerült egy intelligens tükör a próbafülkékbe, amelynek segítségével nem kell kimenni próbálás közben másik méretért vagy fazonért – derül ki a Charged Retail kiskereskedelmi szakportál cikkéből.

Okosabbak a boltok

A boltokban elhelyezett okostükrök felismerik a próbafülkébe a bevitt termékeket – azaz az árut, annak a méretet és a színét –, így arra is tudnak személyre szabottan tippeket adni, hogyan érdemes hordani a kiválasztott ruhát vagy kiegészítőt és milyen más terméket érdemes megnézni még hozzá. A ruhák felpróbálásához pedig be sem kell menni a fülkékbe, az okostükrök egy másik verziója ugyanis a virtuális próbálásban segít.

A H&H az okostükrök tesztelése mellett új fizetési megoldásokat, valamint továbbfejlesztett és fenntarthatóbb szállítási és visszaküldési lehetőségekkel is próbálkozik. Ha sikeresek lesznek az újítások, akkor még több COS-üzletben jelenhetnek meg az okosmegoldások az Egyesült Államokban.

A tenyér, mint pénztárca

Nem a H&H az egyetlen, ahol okosabbak lesznek az üzletek: az Amazon a fizikai élelmiszerboltok után a divatüzletet is nyitott Los Angelesben. Az Amazon Style névre hallgató ruhaüzletet szintén okosmegoldásokkal felszerelt próbafülkével rendelkezik. A boltba látogatók egy alkalmazás segítségével szkennelhetik be a kiválasztott termékeket, ezután dönthetnek úgy, hogy a próbafülkébe kérik a kiválasztott terméket vagy már közvetlenül a pénztárhoz.

A próbafülkében szintén egy nagyméretű érintőképernyővel találkoznak a vásárlók, ahol tovább böngészhetnek a termékek között. Ezeket aztán digitálisan is meg lehet rendelni, és felpróbálni. Az Amazon Style alkalmazásban található személyes vásárlási funkció megjegyzi a vásárló preferenciáit, és algoritmusokat használva ajánl az egyén stílusához illeszkedő további lehetőségeket. Az élelmiszerboltokkal ellentétben az Amazon Style üzleteiben az Amazon One tenyérfelismerő szolgáltatást használják majd a fizetéskor. Ez az érintés nélküli fizetési mód ugyanúgy működik, mint az ujjlenyomat- vagy arcfelismerés, és közvetlenül a vásárló Amazon-fiókjáról vonja le a vásárlás összegét.

A Decathlonban már van hasonló

A fenti mamutcégeknél tesztelt újdonságok már más cégnél működnek: a francia Auchan-csoporthoz tartozó Decathlonnak van hasonló okospróbafülkés megoldása, amelya magyar áruházak egy részében már több éve elérhető.

A sportboltlánc próbalfülkéi felismerik, milyen ruhák vannak a vevőnél, aki egy táblagépen kérhet kisebb vagy nagyobb méretet, ha a felpróbált ruha nem passzol.