Egyre több márka fordít hátat Oroszországnak: a Burberry, a H&M, a Puma, az Asos, a Boohoo és a magyar gyökerű Nanushka sem szállít az országba és ideiglenesen beszünteti a helyi értékesítést is.

A Puma ugyan nem vállal szállítást, de az országban lévő 100 üzlete továbbra is nyitva marad, miközben a H&M biztonsági okokra hivatkozva már bezárta ukrajnai üzleteit.

A Balenciaga például egy ukrán zászlót ábrázoló képet tett közzé Instagramján és közölte, hogy mostantól csatornáját átállítja az ukrajnai helyzetről szóló információs platformmá. Az LVMH és az Asos mindeközben humanitárius segítséget nyújt és adományokat juttat el Ukrajnának - írja a Business of Fashion.

A Nanushka szintén Instagramon jelentette be, hogy leállítja a kereskedelmet az országgal. A vállalatnak ugyan nincs fizikai lábnyoma Oroszországban, de az ukrajnai háború miatt hajlandók teljes megszakítani az üzleti kapcsolatokat is. A Nanushka az elmúlt napokban lemondta az Oroszországból érkező vásárlói megrendeléseket és megszakította a kapcsolatot az orosz nagykereskedelmi partnerével is - írja a portál.

A nagyvállalatok szankcióinak célja, hogy megzavarják vagy megbénítsák a tehetős orosz oligarchák mozgásterét. Az orosz vásárlók aránya a globális luxuscikkek piacán egyébként folyamatosan csökkenőben van, mégis számottevő: csak Olaszország évente 1,2 milliárd euró értékben ad el luxustermékeket Oroszországnak.

Ahogy arról a Napi.hu is beszámolt, Oroszország a súlyos pénzügyi szankciók mellett egyre növekvő logisztikai és kereskedelmi "büntetésekkel" számolhat. Több autógyártó csökkentette termelését, és egyre több ország korlátozza a szupergazdag orosz oligarchák pénzügyi tranzakcióit.

