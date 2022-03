A focivilág idei talán legnagyobb – és az okok miatt egyben legszomorúbb – híre, hogy az orosz milliárdos Roman Abramovics eladja részesedését a világ egyik legjobb futballklubjában, az UEFA Bajnokok Ligája címvédő Chelsea-ben. Abramovics körülbelül 4 milliárd fontot szeretne a klubért, de elemzők úgy gondolják, hogy az orosz milliárdos komolyan veszi a 3 milliárd font vagy e feletti ajánlatokat is.

Az olajexportból meggazdagodott mágnás 2003 júniusában 140 millió fontért vette meg az akkor éppen edzőgondokkal küzdő (pár év alatt váltotta egymást az olasz Gianluca Vialli, a szintén olasz Claudio Ranieri, majd a tolmácsból lett BL-győztes portugál José Mourinho), a Bajnokok Ligájának mezőnyébe akkor első ízben bejutott nyugat-londoni klubot.

Az orosz milliárdos azóta több mint 1 milliárd fontot pumpált a klubba, amely így a világ egyik legjobb csapata lett

A Chelsea az orosz-ukrán háború folyományaként vált eladóvá, az ukrajnai válságra adott brit kormányzati válaszlépésekről folytatott megbeszélések során ugyanis Chris Bryant munkáspárti képviselő február 25-én kijelentette, hogy az orosz milliárdos többé nem lehet a londoni klub tulajdonosa.

Bryant azt mondta, hogy látott "egy 2019-ben kiszivárgott dokumentumot a Belügyminisztériumtól, amely Abramovics úrral kapcsolatban azt írja: ’A kormány tiltott finanszírozás és rosszindulatú tevékenységek megakadályozását célzó Oroszország-stratégiájának részeként Abramovics továbbra is érdeklődésre érdemes, mivel kapcsolatban áll az orosz állammal – így Putyinnal is - és nyilvános kapcsolata van a korrupciós tevékenységgel és gyakorlatokkal. A kormány arra összpontosít, hogy az illegális finanszírozáshoz és a rosszindulatú tevékenységhez fűződő kapcsolatra ne lehessen az Egyesült Királyságban alapozni, és ennek megakadályozására használja a rendelkezésére álló megfelelő eszközöket, beleértve a bevándorlási hatásköröket is. Ez közel három éve történt, és mégis feltűnően keveset tettek ezzel kapcsolatban. Biztos, hogy Abramovics úrnak nem lehet többé futballklubja ebben az országban?”

Ezt alátámasztani látszik, hogy Chris Hutchins, Vlagyimir Putyin életrajzírója azt írta Abramovics és Putyin kapcsolatáról, hogy úgy viselkednek, mint apa és kedvenc fia. Abramovics azonban többször is tagadta, hogy szoros kapcsolatban állna Putyinnal. Az orosz milliárdost amiatt is kritizálták, amiért az eredeti nyilatkozatában nem ítélte el Oroszország Ukrajna elleni invázióját.

Abramovics Chelsea-biznisze mögött sokan sportswashingot sejtenek. A sportswashing olyan folyamat, aminek során egy sportesemény, sportklub támogatásával szerzett elismerést, hírnevet arra használja valaki, vagy valakik, hogy más kínos, például jogtiprás, vagy emberi jogi "hiányosságok" miatt erősen lerongálódott hírnevét tisztára mossa, feljavítsa. Az Amnesty International brit szervezete például kritizálta Azerbajdzsán kiválasztását az Európa Liga 2018–2019-es döntőjének rendezőjeként, az emberi jogok tiszteletben (nem) tartása miatt, jelezve, hogy az kísérlet volt a sportmosásra.

Az orosz kormányt is azzal vádolják, hogy részt vett a sportmosásban, és egyes jelentések szerint Roman Abramovics 2003-ban a Chelsea FC tulajdonjogát Vlagyimir Putyin orosz elnök kérésére vette meg. A sportmosás nem illegális, de széles körben etikátlannak tartják. A sportmosás lényegében a propaganda költséges formája. Franciaországban a Paris Saint Germain labdarúgócsapatot rendszeresen kritizálja a média a katari kormánnyal való kapcsolatai miatt. Ugyanez az ország lesz a 2022-es labdarúgó-világbajnokság szervezője is.

Sokak szerint a Chelsea megvásárlása is a sportmosás szimbóluma volt, amelyen keresztül Moszkva a sportot az új neocári rezsim nyugati imázsának megtisztítását szolgálta.

Stadionhoz a csapatot A Chelsea Football Club, röviden Chelsea FC profi angol labdarúgóklub, amelynek székhelye Nyugat-Londonban található. 1905-ben alapították, 1904-ben Gus Mears megszerezte a Stamford Bridge atlétikai stadiont, azonban ő futballpályaként szerette volna használni. Bérlését Fulham közelében elutasították, így Mears úgy döntött, saját klubot alapít, ez lett a Chelsea, amely jelenleg az FA Premier League-ben szerepel. A klub hazai mérkőzéseit alapítása óta a Stamford Bridge-en játssza. A Chelsea első nagy sikerét 1955-ben érte el, amikor megnyerte a bajnokságot. Az 1970-es és 1980-as éveket válságos évtizedek jellemezték. A klub nem tudta miből fenntartani a stadionját, a kiemelkedő játékosokat ezért eladták, ezt követően a csapat kiesett a másodosztályba. További problémákat okoztak a szurkolók lázadásai. 1982-ben a csapat a harmadosztályba esett, a tulajdonos Ken Bates pedig kicsit később csődbe vitte a csapatot. Bates-től vette meg a csapatot Abramovics, amivel a kezdeti kisebb nehézségek után mindent megnyertek. 2021 áprilisában a csapat egyike volt azon 12 klubnak, amely megegyezett az Európai Szuperliga megalapításában, amelyből három nap után kilépett. A Chelsea FC felnőtt csapatában magyar játékos eddig még nem szerepelt.

A klub hivatalos weboldalán másnap közzétett egy közleményt, amely szerint Abramovics átadta a londoni klub alapítványának a Bajnokok Ligája címvédőjének irányítását. „Továbbra is elkötelezett vagyok ezen értékek mellett. Ezért adom ma a Chelsea jótékonysági alapítványának vagyonkezelőinek a Chelsea FC irányítását és gondozását. Úgy gondolom, hogy jelenleg ők vannak a legjobb helyzetben ahhoz, hogy a klub, a játékosok, a személyzet és a szurkolók érdekeit szem előtt tartsák.”

Az orosz milliárdos üzletember vélhetően ezzel a lépéssel próbálja megvédeni az egyesületet attól, ha az Ukrajna lerohanása miatt Oroszországot érintő európai szankciókba ő is belekeveredik.

A közleményből nem derültek ki részletek arról, hogy az irányítás átadása érintette volna a tulajdonjogot, ám a terv feltehetően összeomlott, mert aggályok vetődtek fel a törvényessége miatt. Pár nappal később pedig, szerdán már arról lehetett híreket olvasni, hogy eladná tulajdonrészét a klubban, s fel is ajánlotta a klubot egy svájci milliárdosnak.

Hansjörg Wyss akkor érdeklődést mutatott az ajánlat iránt. Sőt, a svájci szerint Abramovics "gyorsan meg akart szabadulni a Chelsea-től", miután a brit parlamentben felvetődött a szankciókkal való fenyegetés. Wyss azt is elmondta: "Abramovics megpróbálja eladni az összes ingatlanját Angliában, és gyorsan meg akar szabadulni a Chelsea-től is.

A Chelsea játékosai egyébként nem értesültek előre tulajdonosuk nyilatkozatáról, amelyet kevesebb mint egy órával a csapat FA-kupa ötödik fordulójának meccse előtt tettek közzé (amit amúgy megnyertek a Luton Town ellen).

Abramovics azt mondta, "az eladásból származó teljes nettó bevételt" az "ukrajnai háború áldozatainak" ajánlják fel. "A klub eladása nem lesz gyorsított, hanem a megfelelő eljárást követi. „Nem fogom kérni semmilyen kölcsön visszafizetését. Utasítottam csapatomat, hogy hozzanak létre egy jótékonysági alapítványt, ahol az eladásból származó teljes nettó bevételt felajánlják. Az alapítvány az ukrajnai háború minden áldozatának javára lesz." A Chelsea – amely önmaga elég cudar pénzügyi helyzetben van – 1,5, más hírek szerint 2 milliárd fonttal tartozik Abramovicsnak.

A Forbes 2021 áprilisi számítása szerint a klub értéke 3,2 milliárd dollár – körülbelül 2,4 milliárd font. Roman Abramovics a hírek szerint már visszautasított egy 2,5 milliárd fontos ajánlatot a Chelsea megvásárlására, és kitart a 4 milliárd font körüli ár mellett, de már a 3 milliárd fontot meghaladó ajánlatokat is komolyan veszik.

A Sky News értesülései szerint Abramovics tanácsadói felkértek nyolc potenciális leendő ajánlattevőt – közöttük amerikai és ázsiai multimilliárdosokat - és március közepéig tűzték ki számukra az ajánlattételi határidőt. Az orosz tanácsadói a hírek szerint szeretnének gyorsan – talán már májusban – megkötni a megállapodást.

Rekord rekord hátán A Chelsea számos rekordot tart Angliában és Európában egyaránt. A bajnokságban ők szerezték a legtöbb pontot egy szezonban (95-öt), ők kapták a legkevesebb gólt egy szezonban (5-öt), 15 egymás utáni mérkőzésen nem kaptak gólt, 30 mérkőzést nyertek meg egy szezonban, és ők tartják a legtöbb kapott gól nélküli mérkőzés rekordját is egy szezonban (28 mérkőzés). 2010-ben újabb rekordot döntött a csapat, egy szezonon belül szerzett 103 góljával.

A csapat 21:0-s összesítésű győzelme a Jeunesse Hautcharage ellen a Kupagyőztesek Európa-kupája 1971–72-es kiírásában rekord az európai kupákban. Az angol élvonalban a Chelsea tartja a hazai pályán leghosszabb idejű veretlenségi sorozat rekordját. A Chelsea volt az első angol klub (az Arsenallal együtt), amely számozott mezben játszott. Ők voltak az elsők Angliában, akik repülőgéppel utaztak egy idegenbeli mérkőzésre, mikor 1957. április 19-én a Newcastle United otthonába látogattak; valamint az első élvonalbeli csapat, akik vasárnap játszottak mérkőzést, mikor a Stoke City-vel játszottak 1974. január 27-én. 1999. december 26-án addig egyedüli csapatként egy teljesen külföldi játékosokból álló kerettel játszottak a Premier League-ben.

A Chelsea Abramovics vezetése alatt minden trófeát megnyert, ami az ő hivatali ideje alatt elérhető volt, ezzel a legsikeresebb angol fociklub lett ebben a periódusban, összesen 18 fő trófeát nyertek. Közöttük a klubvilágbajnokságot, a Bajnokok Ligáját kétszer, a Premier League-t és az FA-kupát is ötször, az Európa Ligát kétszer, az UEFA Szuperkupát és a Ligakupát háromszor. Az orosz milliárdos 13 különböző menedzsert nevezett ki, és a klub több mint 2 milliárd fontot költött az átigazolási piacon.

A Chelsea női csapata, amely 2004-ben csatlakozott a Chelsea FC-hez, virágzott Abramovics irányítása alatt: négyszer nyerte meg a női szuperligát, háromszor a női FA-kupát, és bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe az előző szezonban.

A piaci hangulat mindenesetre nem túl kedvező, a Chelsea-hez hasonlóan futballcég Manchester United részvényeinek árfolyama jelenleg jelentősen a 2012-es kezdeti jegyzési árfolyam alatt mozog. Úgy tűnik, a piac elvesztette a futball iránti érdeklődését, és ez hatással lehet a Chelsea végső eladási árára is.

A Kékekre több lehetséges vevő is felbukkant, közöttük négyet nevesített is a brit sajtó, nézzük, kikről is van szó.

Hansjorg Wyss

A fentebb már említett 86 éves Wyss – a Forbes szerint a világ egyik legfilantropikusabb embere - Svájcban született, de az USA-ban él, vagyonát az orvosi eszközöket gyártó Synthes USA alapításának köszönheti. Már jóval Abramovics bejelentése előtt megerősítette, hogy felajánlották az ő, és három másik, meg nem nevezett üzletember alkotta csoportnak, hogy fektessenek be a klubba. Egy interjúban azonban azt állította, hogy Abramovicsnak csökkentenie kell követeléseit, hogy bármilyen üzlet létrejöhessen.

"Most négy-öt napot kell várni. Abramovics jelenleg túl sokat kér" - magyarázta Wyss. "A Chelsea tartozik neki 2 milliárd fonttal (más hírek szerint ez 1,5 milliárd font). De a Chelsea-nek nincs pénze. Ez azt jelenti, hogy akik megveszik a Chelsea-t, kárpótolniuk kell Abramovicsot."

"A mai napig nem tudjuk a pontos eladási árat.” A svájci milliárdos ezzel együtt sem zárja ki, hogy befektessenek a Chelsea-nél. „Először meg kell vizsgálni az általános feltételeket. Azt azonban már most elmondhatom, hogy én biztosan nem csinálok ilyesmit egyedül. Ha megveszem a Chelsea-t, akkor egy hat-hét befektetőből álló konzorciummal teszem ezt."

Sir Jim Ratcliffe

Az Egyesült Királyság leggazdagabb vállalkozója a becslések szerint 20 milliárd font nettó vagyonnal büszkélkedhet multinacionális vegyipari vállalatának, az Ineosnak köszönhetően. Ratcliffe talán a legnagyobb sportfinanszírozó Nagy-Britanniában, övé az Ineos World Tour profi kerékpárcsapat, amely a mezőnyben messze a legnagyobb költségvetésből gazdálkodhat (itt tekert még két éve a négyszeres Tour de France győztes brit Chris Froome is, de Tour-győztes, a jelenleg sérült kolumbiai Egan Bernal is, aki nyert már Giro ’d Italiát is). Ugyancsak az Ineos finanszírozza a brit America’s Cup profi vitorlázó csapatot is, amely a világ legrégebbi sporttrófeájáért száll vízre, Sir Ben Ainslie vezetésével, aki a legeredményesebb olimpiai vitorlázó 4 arany- és egy ezüstérmével.

Ratcliffe-ről ismert, hogy bérlettel rendelkezik a Stamford Bridge-en annak ellenére, hogy támogatta a Manchester Unitedet, a francia Nice klub tulajdonosa, és 2019-ben bukkantak fel a találgatások a Kékek megvásárlására irányuló ajánlatáról. Míg a Nice tulajdonosa korábban elhatárolódott a United átvételéről szóló szóbeszédtől, a Newcastle-hez és a Leedshez fűződő kapcsolatok rávilágítanak Ratcliffe Premier League-ambícióira.

A 69 éves üzletember elárulta, hogy folytak tárgyalások közte és a Chelsea között, de volt egy nagy akadály. "A Chelsea problémája a stadionja. Kétmilliárd font körüli összegbe kerülne a lassan elkerülhetetlen felújítás.”

Todd Boehly

Miután az amerikai iparmágnás 2019-ben megpróbálta megvásárolni a Chelsea-t, Boehly most ismét a pole pozícióba kerülhet. Az amerikai milliárdos hatalmas sportrajongó, és a hírek szerint már 2019-ben két vételi ajánlatát is elutasítottak. Az azonban, hogy Abramovics amerikai brókereket fogadott fel, hogy vevőt találjanak a klubra, arra utalhat, hogy akár befutó is lehet – mindenesetre úgy fest, a szükséges pénzeszközök most Boehly rendelkezésére állnak.

Boehly az Eldridge Industries társalapítója, elnöke és vezérigazgatója, nettó vagyona 4,72 milliárd font. Az Eldridge egy holdingtársaság, amelynek irodái Londonban, New Yorkban és Bostonban találhatók, és olyan iparágakban fektettek be, mint a sport, a média, a technológia és az ingatlan.

Boehly már részesedéssel rendelkezik a Major League Baseball franchise-ban, a Los Angeles Dodgersben, valamint a kosárlabda óriásban, a Los Angeles Lakersben.

Conor McGregor

Kakukktojás, és minden bizonnyal legfurcsább versenyző a ketrecharcos sztár, Conor McGregor, aki néhány órával Abramovics bejelentése előtt szállt be a ringbe. McGregor 3 milliárd fontos ajánlatot tett a Chelsea megvásárlására.

A UFC (Ultimate Fighting Championship) sztárja a Twitteren ezt írta: "Beszállnék a Chelsea-be" válaszul egy képernyőképre egy ismerőstől származó WhatsApp-üzenetről, amely így szólt: "Chelsea eladó, 3 milliárd font. Vegyük meg".

A United-szurkoló McGregor korábban érdeklődést mutatott szeretett klubja megvásárlása iránt, és tavaly ezt mondta a közösségi médiában: "Hé, srácok, a Manchester United megvásárlásán gondolkodom! Mit gondoltok?"

Ez óriási pénz, megengedheti magának a McGregor? A rövid válasz: nem, most nem. A Daily Star szerint McGregornak legalább 40 versenyen kellene részt vennie, hogy elegendő pénzt keressen a vásárláshoz. A potenciális Chelsea-befektető 20-25 millió fontot keres UFC-mérkőzésenként.

Al-Waleed bin Talal

Szaúd-Arábia első királyának unokáját is hírbe hozták a klubbal. Al Waleed bin Talal a Kingdom Holding Company konglomerátum milliárdos alapítója. 2017-ben a Forbes 40 milliárd dollárra becsülte nettó vagyonát, ami a Citigroup bankóriásba és a 21st Century Foxba való befektetéseket ölelte fel – de korábban soha nem foglalkozott sporttal.

Javed Afridi

A pakisztáni üzletember, Javed Afridi a Peshawar Zalmi tulajdonosaként nagy név az ország hazai krikettéletében. Viszonylag fiatal kora ellenére a 36 éves férfi a Haier Pakistan elektronikai cég és az MG Motors Pakistan tulajdonosaként jelentős vagyonra tett szert. Csütörtökön jelentek meg hírek a pakisztáni sajtóban Afridi érdeklődéséről a Chelsea iránt.

Az egyiptomi üzletember és amúgy Chelsea-bérlet tulajdonosa Loutfy Mansour – akit szintén összefüggésbe hozták a klub átvételével - kiszállt a versenyből, hogy megvásárolja a Bluest Roman Abramovicstól. Az üzletember szóvivője a Guardiannak azt mondta: "A közelmúltban megjelent médiaspekulációk fényében szeretnénk egyértelművé tenni, hogy jelenleg nem pályázunk a Chelsea Football Clubra."

Kieran Maguire futball-finanszírozási szakértő szerint a Chelsea sokak számára kívánatos futballklub, tekintettel a futballon belüli magas státuszára. Londonban található, ami nagyon vonzóvá teszi a befektetők számára. Ezek között Maguire szerint befuthat egyéni milliárdos, aki bővíteni akarja portfólióját, de amerikai székhelyű magántőke-társaság vagy állami vagyonalap is, mint például a Manchester Citynél vagy a Paris St-Germain-nél. Figyelembe kell azonban venni, hogy a Chelsea több pénzt veszített, mint bármely más klub a Premier League történetében, és a stadionja sokkal kisebb, mint néhány más londoni stadion. A szakértő úgy gondolja, hogy a kiindulói eladási ár 3 milliárd font körül lesz, de kevéssé tartja valószínűnek, hogy ennyit tud kapni érte Abramovics.

