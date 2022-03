Az angol Premier League egyik élvonalbeli klubjáért folyó verseny számos résztvevője konzultál arról, hogy a szurkolók milyen szerepet játszanak majd egy sikeres ajánlatban - mondta a Bloomberg portálnak Tracey Crouch volt sportminiszter, aki a közelmúltban a labdarúgás tulajdonjogával és finanszírozásával kapcsolatos felülvizsgálatot vezette.

A szurkolók jóváhagyása az új tulajdonosi struktúrával kapcsolatban megnyugvást jelent majd az Egyesült Királyság kormányának, amely megrendelte Crouch jelentését, amelyben azt javasolta, hogy a szurkolóknak nagyobb beleszólásuk legyen a kulcsfontosságú döntésekbe. Míg a győztes ajánlatról szóló döntésbe a Chelsea szólhat bele a legerősebben, a brit kormánynak engedélyt kell kiadnia ahhoz, hogy bármilyen eladás megvalósulhasson.

A csapat azután került eladósorba, hogy Roman Abramovics orosz oligarcha, az előző tulajdonos, a nemzetközi szankciók célpontja lett miután Oroszország lerohanta Ukrajnát.

"Több ajánlattevő is kapcsolatba lépett velünk" – mondta Crouch. "Ez egy példa nélküli helyzet, amikor egy futballcsapatra potenciális ajánlattevők a szurkolókkal is egyeztetni akarnak, vagy fontolgatják, hogyan vonhatják be őket" – nyilatkozta a szakértő.

A szurkolók közreműködésének jelentősége a héten került előtérbe, amikor a Ricketts család tagjai szurkolói csoportokkal találkoztak, miután kikerültek a nyilvánosságba Joe Ricketts muszlimellenes megjegyzéseket tartalmazó e-mailjei. A Ricketts-család a Baseball Major League-ben szereplő Chicago Cubs klub tulajdonosa, és Ken Griffin amerikai fedezeti alapkezelővel közösen pályázik a Chelsea-re.

A találkozóval nem sikerült áthidalni a szakadékot, a Chelsea Supporters' Trust pedig azt tweetelte, hogy "még mindig nem sikerült eloszlatni az aggodalmakat azzal kapcsolatban, hogy képesek-e egy befogadó, sikeres klubot vezetni a sokszínű szurkolói bázisunknak megfelelően".

Válaszul Tom Ricketts azt mondta, hogy hálás a szurkolóktól kapott visszajelzésekért, és hogy "most rajtunk múlik, hogy megduplázzuk erőfeszítéseinket, és világosan megfogalmazzuk a klub irányítására vonatkozó jövőképünket, amelynek középpontjában a sokszínűség és a befogadás áll".

A szurkolókkal folytatott tárgyalások mellett egyes ajánlattevők politikusokkal is konzultálnak.

A Todd Boehly, a Guggenheim Partners korábbi vezetője által vezetett konzorcium a helyi választókerület konzervatív párti törvényhozójával, Greg Handsszel, valamint az Egyesült Királyság digitális, kulturális, média- és sportminisztériumának tisztviselőivel szeretne találkozni - mondta egy, az ügyet ismerő személy. A csoport találkozókat tervez az ellenzéki képviselőkkel is - mondta az illető.