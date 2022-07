Mindenki emlékezhet arra, hogy a koronavírus-járvány terjedésének első fázisában - készülve a várható lezárásokra - emberek tömegei kezdtek világszerte pánikvásárlásokba. Ennek pedig a legviccesebb megjelenése a bevásárlóközpontokból WC-papír hegyekkel hazafelé tartó emberek látványa volt. Most hasonló sors várhat a modern fogyasztási cikkek gyártásának lelkét adó chipekre, a hónapokig tartó hiányt követően ugyanis egyik pillanatról a másikra válhatnak feleslegessé a bespájzolt, hatalmas készletek - írja összefoglaló elemzésében a Reuters.

Hirtelen jött a piaci fordulat

Tavaly a koronavírus-járványt kísérő lezárások miatt akadozó globális ellátási láncok nyomán alakult ki chiphiány világszerte, a személyi számítógépek, laptopok gyártóitól kezdve az okostelefonokat előállító cégeket keresztül az autógyártókig szinte mindenki erre panaszkodott.

Májusban azonban hirtelen fordult a helyzet, a magas infláció, a friss kínai lezárások és az ukrajnai háború együttes hatásaként hirtelen nagyot zuhant globálisan a fogyasztói kereslet, s ez különösen érzékelhető volt a számítógépek és okostelefonok piacán. A chiphiány hirtelen dömpingbe csapott át néhány szektorban, s ez alaposan meglepte nem csak az érintett iparágakat, de a Wall Street-i befektetőket is.

Június végén a Micron Technology Inc. már azt mondta, vissza kell fognia termelését, a negatív piaci fordulat teljesen váratlanul érte a céget. Várhatóan ez csak a kezdet, iparági szakemberek további rossz híreket várnak a gyorsjelentési szezon beindulásával.

A piaccal kapcsolatos aggodalmak meglátszanak a chipgyártók árfolyamában is, a Philadelphia Semiconductor Index, a félvezetőgyártó cégek árfolyamát követő index idén eddig 35 százalékkal zuhant, ez jóval meghaladja az S&P 500-as részvényindex 19 százalékos esését.

A bespájzolás és a kripto-krach is rontott a helyzeten



A globális ellátási láncok normális működésének idején a chipeket felhasználó gyártók általában just in time rendszerben működtek, rendszerint annyi chipet rendeltek, ami az aktuális gyártási mennyiségek által indokolható volt. Ezzel el lehetett kerülni, hogy túl magasak legyenek a raktározási költségek, illetve azt, hogy túl sok tőke legyen lekötve a raktárkészletekben. A Covid-19-es járvány azonban teljesen megváltoztatta ezt a gyakorlatot.

A just in time rendszer viccesen szólva just in case rendszerré vált (magyarul: arra az esetre, vagy biztos, ami biztos) és mindenki elkezdte felhalmozni a chipeket. A TechInsights már 40 éve chipekkel foglalkozó közgazdásza, Dan Hutcheson szerint a felhalmozás annak a jele volt, hogy mindenki a chipeket tartotta a legfontosabbnak a gyártás szempontjából. Tartott ez egészen addig, amíg a felhasználók fel nem tették maguknak a kérdést: tényleg szükség van ekkora készletekre?

A nagy fordulat a chipek iránti keresletben azonban teljesen eltérően alakult szektoronként. Legerősebben azokat a gyártókat érinti, akik az elektronikus fogyasztási cikkek illetve az alacsonyabb kategóriás okostelefonok előállításában érdekeltek - mondta Tristan Gerra, a Baird nevű befektetési bank félvezetőkkel foglalkozó szenior elemzője. Az Nvidia például, amely piacvezető a játékoknál és a kriptobányászatban fontos grafikus chipek tervezésében még szembesülhet egy további nagy nehézséggel, a kriptodevizák zuhanása ugyanis jelentősen csökkentheti termékei iránt a keresletet.

Ugyanakkor például az Apple termékei iránt, amelyek inkább a prémium kategóriába tartoznak, valamivel stabilabb maradhat a kereslet, s emiatt a nekik gyártó Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. kevésbé lesz érintett a visszaesésben. Jól szerepelhetnek még az autógyártáshoz, illetve az adattároló központokhoz félvezetőket gyártó cégek.

Igyekeznek átállni az autógyárakra

Az egyik globális chipgyártó vezetőjének elmondása szerint most azon igyekeznek, hogy a gyártást egy kicsit átállítsák, az okostelefonokban felhasználható chipek helyett az autógyártásban fontosakra helyezzék át a hangsúlyt.

Bár pontos adatok nincsenek arra nézve, hogy világszerte a raktárakban milyen mennyiségű félvezető halmozódott fel, azonban a Jefferies befektetési bank elemzőinek becslése szerint az első negyedévben ez rekordot érhetett el. Az előző negyedéves rekordot a dotcom lufi több mint 20 évvel ezelőtti kipukkadása előtt mérték. Az elemző szerint a gyártók könnyen dönthetnek úgy, hogy ezeket használják fel újak rendelése helyett.

Az autóipari beszállítók egyelőre biztonságban vannak, de ez sem tarthat örökké - tette hozzá az elemző. Az autógyártók is messze többet rendeltek be korábban a chipekből, mint amennyit gyártási igényeik indokoltak volna, s ők is hamar dönthetnek a raktárkészletek felhasználása mellett újak rendelése helyett.