Megjelent az amerikai Forbes friss listája a legjobban kereső futballistákról, amely ezúttal Ronaldót hozta ki a legtöbb pénzt kereső játékosnak – és egyébként a sportolók között is –, bruttó 125 millió dolláros (37,98 milliárd forint) bevétellel, amiből 70 milliót kap fizetésként, illetve aláírási bónuszként.

A Manchester Unitedbe hazatérő portugál játékos első helye nagyban köszönhető marketingértékének, amely abból ered, hogy a világ egyik legtöbb követővel rendelkező influenszere: 149 millió követő Facebook-on, 344 millió az Instagramon és 94,3 millió Twitteren - írja a Forbes.

Ronaldónak exkluzív szerződése van a Nike, a Clear és a Herbalife márkákkal, de saját CR7 márkája is erős portfólióval rendelkezik: alsónemű, parfüm, szemüveg, hotelek és edzőtermek is tartoznak alá. Spanyolországban ezen felül a magánegészségügy egy speciális területén is terjeszkedik.

Csak három aktív sportoló van, aki nagyobb bevételt tudhat magáénak a szponzoroktól, illetve egyéb üzletekből: Roger Federer (tenisz, 90 millió dollár), LeBron James (kosárlabda, 65 millió dollár) és Tiger Woods (golf, 60 millió dollár). A csapatsportok képviselői közül a Forbes összeállítása alapján Ronaldo az első, aki 1 milliárd dolláros adózás előtti jövedelmet ért el.

A nagy rivális Ronaldo lökte ki az első helyről az argentin Lionel Messit, akit a gazdaságilag megroppant FC Barcelona nem tudott megtartani, így 21 év után elhagyta a klubot és Párizsba igazolt. Kevés csapat lett volna, aki ki tudja fizetni a 34 éves sztárt, a katari pénzből finanszírozott PSG-nek nem okoz gondot a 75 millió dolláros (22,8 milliárd forintos) éves fizetés biztosítása - fogalmaz a Forbes. Messi emellett olyan cégekkel kötött reklámszerződést, mint a Pepsi, az Adidas, a Jacobs & Co óramárka vagy a Budweiser sörgyár. Messi barcelonai pályafutása során 875 millió dollárt, szponzoraitól pedig 350 millió dollárt kapott.

A Forbes kiemeli: a top játékosok bevételei éves alapon tovább nőttek, a tavalyi 570 millió dollár után idén 585 milliót könyvelhetnek el adózás előtt. A klubok óvatossága azonban ott érhető tetten, hogy a fizetésekre kifizetett összegek csupán 2,6 százalékkal emelkedtek.

A harmadik legjobban fizetett futballista egyébként Neymar Jr., aki évi 95 millió eurót, míg a negyedik Kylian Mbappé, aki 43 millió eurós fizetést kap a Paris Saint-Germaintől.