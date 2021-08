A 2021 végéig tartó szerződés üvegek, bourbon- és pezsgős poharak szállításáról szól, a cég havonta mintegy 100 készletet tud leszállítani a brit autógyártónak - írja a Radio Prague oldala.

A cég ügyvezetője nagy megtiszteltetésnek érzi a Rolls-Royce döntését, habár korábban olyan gyárakkal működtek együtt, mint a Bugatti vagy a Mercedes.

A kvétnai üveggyárat egy liechtensteini herceg alapított a a 18 század végén, fénykorában 550 embert foglalkoztattak. Most 85 alkalmazottjuk van. A koronavírus-járvány a céget is megviselte, 4 hónapig zárva voltak, de közben fejlesztettek, építettek egy új kemencét, most pedig ismét emelkedik a kereslet a kézzel készített üvegek iránt.

A legtöbb megrendelés olyan jómódú országokból érkezik mint Ausztria, Németország vagy az USA.