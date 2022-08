A Reuters szerint a londoni tőzsdén jegyzett vállalat részvényei több mint 81 százalékkal, rekordalacsony, 1,8 penny szintre zuhantak, miután a The Wall Street Journal arról írt, a Cineworld várhatóan csődeljárás iránti kérelmet nyújt be az Egyesült Államokban, és fontolgatja a fizetésképtelenségi eljárást az Egyesült Királyságban is.

A Cinema City, Picturehouse, Regal és Yes Planet márkanevek alatt működő vállalatnál a nagy költségvetésű filmek hiánya miatt csökkent a látogatottság, ami a világjárvány okozta mélypontról való kilábalás esélyét is csökkentette. (A járvány miatt a mozik bezártak és leállt a nézővonzó nagy költségvetésű filmek gyártása, a járvány hatásaként pedig a közönség rászokott az otthoni filmstreamingre.)

A tíz országban, köztük az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban jelen lévő vállalat közlése szerint 2021-ben hozzávetőleg 95 millió mozilátogatója volt, ami 75 százalékkal több, mint 2020-ban, de jóval kevesebb a világjárvány előtti 275 milliónál.

Átalakítás és értékcsökkenés



A Cineworld Group szerdán azt közölte, hogy a nagy költségvetésű filmek hiánya miatt alacsony a jegybevétele, és ez valószínűleg novemberig fennmarad, ami megnehezítheti az adósságcsökkentésre irányuló erőfeszítéseit. A nettó adósságállomány 2021 végén 8,9 milliárd dollár volt -írta a hvg.hu.

A Cineworldnek emellett fizetési kötelezettségei vannak amerikai részlege, a Regal Cinemas korábbi részvényesei felé, valamint egy több millió dolláros bírság is fenyegeti a kanadai Cineplexszel folytatott vitában.

A Cineworld szerdán közölte, hogy tárgyalásokat folytat a lehetséges finanszírozásról vagy mérlegének átalakításáról.