Dan Kaplun Rapoport befektetési bankárt a washingtoni rendőrség jelentése szerint az északnyugati 2400 M Street NW alatti lakóház előtt találták meg vasárnap délután. A feltételezések szerint kiugrott egy épület ötödik vagy hatodik emeletéről. A Vlagyimir Putyin orosz elnököt gyakran támadó lett-amerikai milliárdosnál 2620 dollár készpénzt, egy floridai jogosítványt és egy törött mobiltelefont találtak. Állítólagos búcsúlevele különös módon nem nála volt, nem is a lakásában hagyta, hanem Boy nevű kutyájának nyakörvére erősített, az állatot pedig szabadon engedte egy közeli parkban.

Világszerte kiterjedt kapcsolathálója és Putyinról vallott kritikus nézetei miatt Rapoport halála nemzetközi érdeklődést váltott ki – annak ellenére, hogy a rendőrség nem állította, hogy gyilkosság áldozata lett volna, halálát egyelőre öngyilkosságként vizsgálják, az orvosszakértői jelentés eredményeire várnak az Egyesült Államok fővárosának hatóságai. Felesége, az ukránszármazás Aljona Rapoport Facebook-üzenetében a következőket írta: „Megszakad a szívem, hogy meg kell osztanom, hogy férjem, Dan Kaplun Rapoport augusztus 14-én, vasárnap elhunyt. A lányunk és én arra kérünk, hogy tartsák tiszteletben a magánéletünket, amíg feldolgozzuk és gyászolunk ebben a rendkívül nehéz időszakban”.

Felesége még annyit közölt, hogy férje több találkozót tervezett korábban, nekik is találkozniuk kellett volna. Azóta ugyanis távol éltek egymástól, hogy a háború miatt el kellett hagyniuk Kijevet, ahol két évig éltek együtt. Feleségét, a virológus Aljonát és közös lányukat Dániába menekítette ki, ő maga pedig visszaköltözött az Egyesült Államokba. Az elmúlt időszakban családja vízumját próbálta elintézni.

Rengeteg gyanús elem övezi Rapoport halálát

Rapoport halálát azért is övezi különösen nagy figyelem, mert korábban az övé volt a Kreml elitje által is gyakran látogatott moszkvai Soho Rooms nevű ikonikus éjszakai klub. A New York Times egy 2017-es cikkében idézte Alekszej A. Navalnij orosz ellenzéki vezető egyik segítőjét, aki Rapoportot sikeres moszkvai üzletemberként jellemezte, aki befektetett a Soho Roomsba, egy exkluzív éjszakai klubba a városban. A segéd szerint Rapoport 2010 óta Navalnij támogatója, és nemrég költözött át Washingtonból az ukrajnai Kijevbe – írta a Washington Post.

Érdekesség még, hogy az üzletembert 2018-ban leleplezte a Bellingcat oknyomozó weboldal: kiderítették, hogy ő volt az a David Jewberg, akit a Pentagon elemzőjeként emlegettek az orosz-ukrán médiában, gyakran idézve őt, mint az ukrán-orosz kapcsolatok szakértőjét.

Halála esetében sokan azért gyanakodnak valamiféle orosz összeesküvésre, mert – ahogy azt a Daily Mail felidézi – egykori moszkvai üzlettársa, 2017-ben Szergej Tkacsenko szintén hirtelen halt meg, és a hírek szerint ő is váratlanul lett öngyilkos.

Rapoport cége, a Rapoport Capital a honlapja szerint Washingtonban székel. A weboldal leírása szerint az üzletember cége közvetlenül részt vett több mint 8 milliárd dollár értékű üzletkötésben, beleértve az induló vállalkozások támogatásokat, zártkörű kibocsátásokat, IPO-kat, visszavásárlásokat és egyéb pénzügyi tranzakciókat. A céget 2012-ben alapították.