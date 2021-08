Az új szabályok november elsejével lépnek hatályba, az oltást fel nem vevő alkalmazottaknak havonta 200 dollárral növekedik a cég által nyújtott egészségbiztosítás díja - írja az Airportal.

Ed Bastian vezérigazgató azzal magyarázta a lépést, hogy a Deltának anyagi kockázatot jelentenek a be nem oltottak, és ezt a helyzetet ezzel a megoldással tudják kezelni. Állítása szerint egy koronavírusos dolgozó kórházi ellátása a társaságnak átlagosan 50 ezer dollárjába került.

A United Airlines már a hónap elején jelezte, hogy kötelezővé teszi az oltást dolgozóinak, ehhez csatlakozott később a Hawaiian Airlines is. Akkor a CNN szerint a Delta és az American Airlines is határozottan elzárkózott a vakcinálás kötelezővé tételétől. A Swiss International Air Lines épp a minap jelentette be, hogy a szigorodó beutazási szabályok miatt kénytelen a pilótáknak és a légiutas-kísérőknek előírni a kötelező oltást. Rajtuk kívül a Qantas, valamint a hongkongi Cathay Pacific hozott ilyen intézkedést.